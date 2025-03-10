新华社北京3月9日电 特稿｜和合共生——繁荣世界文明百花园的中国智慧

新华社记者韩梁 朱瑞卿

泱泱中华，巍巍河山。这方水土涵养了中华民族开放自信、有容乃大的精神气度，承载着古老文明亘古绵长、灿若星汉的历史文化，镌刻下华夏儿女继往开来、弦歌不辍的文明长卷。

“每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉，既需要薪火相传、代代守护，更需要与时俱进、勇于创新。”

在习近平文化思想指引下，今日之中国呈现一派生气盎然的文明气象，在创造中孕育希望，在探索中开拓进取，在与不同文明的相遇相知中交融互鉴，续写时代华章，描绘和合愿景，为应对时代之变提供智慧启迪，为人类文明百花园的持久繁荣贡献力量。

与古为新 唤醒文明生机

这个春天，带着东方美学的神韵，伴着“若前方无路，我便踏出一条路”的呐喊，“哪吒”脚踏风火轮，一路风驰电掣——电影《哪吒之魔童闹海》登顶全球动画电影票房榜首。源于中国传统神话故事的哪吒，配以精湛的艺术构思和先进的现代动画制作技术，让来自五洲四海的观众为之倾倒。

法国纪录片导演雅克·马拉泰尔对哪吒系列影片第一部念念不忘，正在期待观看这部新作。“中国在发展现代化的同时十分注重保护和传承传统文化，创新地利用电影等各种现代方式讲述传统文化的故事。”马拉泰尔说。

2月8日，人们在美国洛杉矶举行的《哪吒之魔童闹海》北美首映礼上举起电影海报。新华社发（曾慧摄）

“要坚持守正创新，推动中华优秀传统文化同社会主义社会相适应，展示中华民族的独特精神标识，更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。”在习近平文化思想指引下，中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展持续深入，传统与现代相融相促，焕发出绚丽的光彩。

取材中国古典名著的游戏《黑神话：悟空》风靡全球，展现中国非遗技艺的视频在海外社交媒体上圈粉无数，彰显乡土文化魅力的“村BA”“村超”“村晚”火到大洋彼岸……中国人的文化创造，为世界打开一扇扇读懂中国的窗口。

柬埔寨文化创意产业从业者蓝莹说，中国的文化实践对柬埔寨有很强借鉴意义，“融合现代科技的文化创新，更能体现当代价值，对于传承延续整个民族的文明至关重要”。

习近平主席指出，文化是一个国家、一个民族的灵魂。“没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。”

巴基斯坦前国家遗产与文化部部长赛义德·贾迈勒·沙阿对此深有共鸣。他说，当一个国家与自己的文化和传统紧密相连时，有利于培育创新精神、激发创造力，继而推动国家发展和各领域进步。

革故鼎新、与时俱进是中华文明永恒的精神气质。坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，中国特色社会主义道路越走越宽广，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

带着深沉的文化自信，高扬中华民族的文化主体性，中国人的志气、骨气、底气空前增强，全民族的创新创造活力涌流，新时代的文化感召不断提升。

2024年10月3日，一列动车组列车行驶在包银高铁惠银段石嘴山特大桥上（无人机照片）。新华社记者冯开华摄

仰望星空，“神舟”“北斗”“嫦娥”“祝融”探秘浩瀚宇宙，诠释“中国式浪漫”。脚踏实地，用最长的桥梁，最快的高铁，美丽的乡村，现代的城市，世界规模最大的教育体系、社会保障体系，绘就一个朝气蓬勃的中国。拥抱世界，用自主创新打破路径依赖，用技术革新加速全球绿色转型和现代化进程。

在全球化背景下，中国人的文化自信与创新实践相互激荡，推动传统与现代彼此交融，科技与文化交相辉映，促进经济社会发展进步。中华文明生生不息，弦歌不辍，为民族复兴提供精神滋养，为世界人民提供智慧启迪。

“中国用实际行动诠释了习近平主席所说的‘创新是一个民族进步的灵魂’。”在肯尼亚晨星大学讲师西尔维娅·韦克妮看来，通过持续创新，中国不仅实现了自身的经济发展和社会进步，也为世界文明的发展作出重要贡献。

交融互鉴 汲取前行动力

3月春光里，首都博物馆人流如织。“希腊人——从阿伽门农到亚历山大”展览吸引众多观众。数百件珍贵文物远道而来，一部全景式古希腊历史画卷徐徐展开。

“今天的相遇不是第一次会面，是一场文化互动，它使得世界文化更加丰满。”希腊驻华大使埃夫耶尼奥斯·卡尔佩里斯用诗意的语言描述希中文明的又一次亲切对话。

去年11月，希腊学者扬尼斯·科图拉斯在北京参加首届世界古典学大会，现场聆听了习近平主席的贺信。

习近平主席倡导促进全球文明对话，注重从不同文明中寻求智慧、汲取营养，让科图拉斯深有感触：“不同文明间的平等对话交流是全球政治稳定的基石，有助于为人类解决共同面临的问题提供更加多元的视角。”

2024年11月6日，300余位中外嘉宾来到中国考古博物馆参观“考古与中华文明溯源展”。这是首届世界古典学大会推出的配套活动之一。新华社记者张晨霖摄

穿越岁月的波涛，人类文明的航船行至新的历史坐标。经济增长失速削弱文明进步动能，地缘政治冲突撼动文明存续根基。是放任“文明优越论”“文明冲突论”的负能量破坏文明经纬，还是以交流互鉴超越意识形态藩篱？人类文明的大船亟待校准航向，穿云破雾。

“文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力”“推进人类各种文明交流交融、互学互鉴，是让世界变得更加美丽、各国人民生活得更加美好的必由之路”……习近平主席一次次面向世界阐释新时代中国的文明观，推动践行全球文明倡议，与世界各国携手绘就相知相亲、共同发展的画卷。

“当今世界，不同文明的理解与交流尤为重要，共同行动更是关键。”克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇说，习近平主席提出的全球文明倡议有力推动各国增进了解，携手迈向共同发展。

乌兹别克斯坦政治观察家沙罗菲丁·图拉加诺夫认为，中国强调尊重文明多样性、促进文化交流，“为世界创造更多理解与合作的可能性”。

中央党校（国家行政学院）文史教研部教授王学斌形象地将世界文明比作自然生态系统。他说，只有文明生态多样且充盈，才能为人类提供充足资源和养分；一旦文明生态遭到破坏，人类的生存发展也将面临威胁。

2024年12月3日，2024年“读懂中国”国际会议与会嘉宾在会场阅读书籍。新华社记者卢汉欣摄

举办亚洲文明对话大会、中国共产党与世界政党高层对话会、“读懂中国”国际会议、“良渚论坛”，为不同文明搭建交流对话平台；与共建“一带一路”国家携手推进文化遗产保护，共同守护人类文明瑰宝；推动金砖机制、上合组织行稳致远，完善中非合作论坛、中国－拉共体论坛、中阿合作论坛等多边合作框架，树立不同文明和谐相处的典范；举办中外旅游年、文化节、青年艺术节，建设中希文明互鉴中心、中匈文明交流互鉴合作研究中心、中国古典文明研究院，架起一座座友谊和理解之桥，为共同发展繁荣注入文明力量。

在沟通中培育友谊，在交流中寻找共鸣，在联通中推动合作，在团结中汇聚合力。中国致力于建设生机盎然、和谐美丽的世界文明百花园，谱写人类文明交响的新乐章。

和合共生 塑造共同未来

2025年1月，格林纳达总理米切尔访华期间，参观中国共产党历史展览馆，体验高铁模拟驾驶舱。

他赞叹中国式现代化取得的非凡成就，称赞习近平主席为中国和世界作出的贡献，“他知道这份重任不仅关乎中国，还关乎全球南方以及全人类的共同利益”。

“每一代人有每一代人的长征路，每一代人都要走好自己的长征路”——展览中这句话让米切尔久难忘怀：“作为一个国家领导人，我要尽最大努力来完成自己的使命。”

为人民谋幸福、为民族谋复兴，也为人类谋进步、为世界谋大同。这是新时代中国矢志推动人类文明发展进步的使命。

以中国式现代化推进中华民族伟大复兴，开辟人类迈向现代化的新道路，开创人类文明新形态；广泛吸收人类文明一切有益成果，从世界人民的共同追求中凝练出和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值；提出构建人类命运共同体理念，为人类描绘和衷共济的文明发展新图景……

今日之中国，不仅在世界文化激荡中站稳脚跟，更勇立时代潮头，以更有活力的文明成就贡献世界，为应对世界百年变局提供智慧和力量。

“希望广大发展中国家都能从本国国情出发，在借鉴人类优秀文明成果基础上，探索实现现代化的新路径。”习近平主席说。

研究现代化理论的南非学者马哈茂德·帕特尔认为，中国式现代化开创了人类发展进步的新范式。肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内说，中国和非洲都注重将传统与现代相结合，利用和谐与共识的文化传统制定可持续发展方案。

文明的觉醒，精神力量的勃发，释放出巨大能量。曾经饱受殖民之苦的广大发展中国家，在自主探索现代化的道路上结伴同行，在互学互鉴中推进世界现代化进程，塑造多元文明共生共荣的格局，汇聚应对共同挑战的共识。

“要以‘同球共济’的精神，凝聚推动构建人类命运共同体的广泛共识”“以博大的人文情怀观照人类命运，以兼容并蓄的胸襟超越隔阂冲突，以和合共生的愿景凝聚发展合力”，这是新时代中国在百年变局中的视野和担当。

2024年1月18日，几名外国游客在重庆市永川区举办的新春送万福进万家活动现场展示春联和福字。新华社记者黄伟摄

“习近平主席提醒我们，人类生活在同一片天空之下，休戚与共，拥有共同的未来。”巴西东方学学者古斯塔沃·平托说，构建人类命运共同体理念延续了中华文明数千年来“天下大同”的理想。今天的中国以大格局、大担当，在不同国家间播下互信与共同繁荣的种子，促进全球南方合作，推动完善全球治理。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪说，构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”和三大全球倡议，代表了全球南方的共同期望，“是构建公正合理国际秩序的正确路径，是照亮人类社会历史发展进程的光明智慧”。

以文明之光照亮发展振兴之路，以文明之力增益人类现代化探索，以文明之道推动构建人类命运共同体。一份份植根中华文明土壤的“中国方案”，为世界提供亟需的国际公共产品，是推动人类文明进步的新动力。

为世界进文明，为人类造幸福。立己达人、与时偕行的新时代中国，将继续站在历史正确的一边，同世界一切进步力量一道，守护文明薪火，开创人类更加光明的未来。

(责编：崔译戈、张悦)