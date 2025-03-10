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美国宾州一小飞机坠毁致5人受伤

2025年03月10日08:53 | 来源：新华网
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　　新华社纽约3月9日电（记者施春）一架小型飞机9日在美国宾夕法尼亚州兰开斯特县坠毁，机上5人受伤。

　　兰开斯特县曼海姆镇消防局长斯科特·利特尔当天在记者会上说，这架单引擎飞机当地时间15时左右坠毁在该镇一座停车场。机上5人全部受伤，已被送往当地医院救治。地面十几辆汽车受损，但无人受伤。

　　媒体视频画面显示，坠机现场飞机残骸被火焰和浓烟吞没。

　　据媒体报道，这架小飞机计划从兰开斯特飞往俄亥俄州斯普林菲尔德市。美国联邦航空管理局表示将就坠机原因展开调查。

　　美国近期发生的一系列民航事故引发广泛关注。1月29日晚，一架载有64人的庞巴迪喷气式客机在华盛顿里根国家机场降落过程中，与一架载有3名军人的“黑鹰”直升机相撞，导致全部人员遇难；1月31日，一架载有6人的小型医疗飞机从宾夕法尼亚州费城的机场起飞不久后坠毁，导致机上6人和地面1人遇难。2月6日，一架美国白令航空公司的飞机在从阿拉斯加州尤纳拉克利特飞往诺姆的途中失联，后被确认坠毁，机上10人全部遇难。

(责编：刘叶婷、张悦)

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