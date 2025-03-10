新华社大马士革3月9日电（记者冀泽 程帅朋）据叙利亚通讯社9日报道，叙过渡时期总统艾哈迈德·沙拉当天表示将追究“卷入平民流血事件或伤害平民者”的责任。

在叙通社发布的视频声明中，沙拉针对叙西部沿海地区发生的袭击和冲突事件表示，叙利亚当前正“面临新的危险”，“前政权残余势力及其背后的外部势力”正企图制造新的冲突、把叙利亚拖入内战，破坏叙利亚的团结和稳定。

叙利亚总统府9日稍早前宣布，成立一个独立的国家委员会对西部沿海地区发生的袭击和冲突事件展开调查。沙拉在视频声明中宣布成立一个更高级别的“维护国内和平委员会”，该委员会将直接与叙利亚沿海地区民众直接沟通，倾听他们的意见，并提供必要的支持。

叙内政部安全人员6日在西部拉塔基亚省遭到忠于前政权的武装人员袭击，导致多名安全人员伤亡，过渡政府大批武装力量随后赶到拉塔基亚省和塔尔图斯省，配合内政部安全人员在两省多个城镇展开大规模安全行动。叙国防部和内政部未公布冲突造成的具体伤亡数字。

总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”9日说，叙西部6日以来发生的袭击和冲突已造成1311人丧生，其中包括231名内政部、国防部及其辅助武装人员，250名前政权武装人员及其拥护者，另有830名平民“在自6日起的清算行动中丧生”。“叙利亚人权观察组织”说，大量平民受害者是被叙内政部和国防部下属人员现场处决的，呼吁叙过渡政府追究相关人员责任。

去年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。叙利亚过渡政府当月10日正式接管权力。

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