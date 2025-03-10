新华社安曼3月9日电（记者何奕萍）叙利亚及其邻国约旦、土耳其、伊拉克和黎巴嫩9日在约旦首都安曼召开会议，与会者表示支持叙利亚团结稳定，并宣布成立一个联合行动中心，以协调合作打击极端组织“伊斯兰国”。

根据会后发表的声明，来自上述五国的外长、国防部长和情报部门负责人参加了当天的会议。与会者表示支持叙利亚人民在保证叙安全、稳定、主权和领土完整以及维护全体人民权利和安全的基础上重建国家，谴责一切针对叙安全、主权与和平的企图，欢迎叙全国对话会议成果，呼吁尽快发布临时宪法宣言。

与会者宣布成立联合行动中心，协调与合作打击“伊斯兰国”，支持现有地区和国际平台及其努力，以最终消灭“伊斯兰国”。各方还表示将在打击毒品、武器走私及跨境有组织犯罪方面开展合作。

与会者呼吁解除对叙利亚的制裁，加强叙利亚与邻国之间的经济、贸易、投资及基础设施建设方面的合作，以促进叙经济发展，并为叙利亚难民返回家园创造安全、生活及政治条件。

与会者同意4月在土耳其召开第二轮会议。

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