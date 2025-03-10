新华社德黑兰3月9日电（记者陈霄 沙达提）伊朗驻联合国代表团9日说，如果谈判的目的是废除伊朗的和平核计划，那谈判“永远不会发生”。

伊朗驻联合国代表团当天在社交媒体上发表声明说，如果谈判的目的是解决有关伊朗核计划可能军事化的担忧，伊朗可能会考虑谈判。然而，如果谈判目的是废除伊朗的和平核计划，那么这样的谈判“永远不会发生”。

伊朗最高领袖哈梅内伊8日表示，一些国家坚持谈判的目的不是为了解决问题，而是通过谈判将其意愿强加于人，伊朗绝不会接受。

美国总统特朗普在7日播出的一段访谈节目片段中说，他已致信哈梅内伊，敦促伊方就放弃开发核武器计划与美国进行谈判。伊朗驻联合国代表团同日表示“尚未收到这样的信件”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制核计划，以换取国际社会解除制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，并重启和新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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