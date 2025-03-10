新华社大马士革3月9日电（记者程帅朋 冀泽）叙利亚总统府9日宣布，成立一个独立的国家委员会，对本月6日以来叙西部沿海地区发生的袭击和冲突事件展开调查。

该国家委员会由5名法官、1名军人和1名律师组成，主要负责查明整个事件发生的原因、背景及相关情况，并确定相关责任人。

叙总统府要求所有相关机构与该委员会合作，以确保其顺利完成任务。该委员会须在本决定发布之日起30天内向总统府提交报告。

叙内政部安全人员6日在拉塔基亚省遭到忠于前政权的武装人员袭击，导致多名安全人员伤亡，过渡政府大批武装力量随后赶到塔尔图斯省和拉塔基亚省，配合内政部安全人员在两省多个城镇展开大规模安全行动。

叙国防部一名发言人9日称，在恢复上述沿海两省城市地区的稳定后，国防部和安全机构于当天开始第二阶段军事行动，即追捕乡村和山区的前政权“残余势力”。

叙国防部和内政部未公布冲突造成的具体伤亡数字。

总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”8日说，叙西部6日以来发生的袭击和冲突已造成1018人丧生，包括125名内政部、国防部及其辅助武装人员，148名前政权武装人员及其拥护者，另有745名平民“在宗派屠杀中被残酷清算和杀害”。“叙利亚人权观察组织”说，大量平民受害者是被叙内政部和国防部下属人员现场处决的。

拉塔基亚和塔尔图斯是叙利亚阿拉维派聚居区，是同属这一派别的阿萨德家族的发迹地和大本营，大量前政权官员和军人出身于此。

去年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。叙利亚过渡政府当月10日正式接管权力。

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