新华社德黑兰3月9日电（记者陈霄 沙达提）伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫9日在回应美方谈判提议时表示，“伊朗不会等待任何来自美国的信件”，并强调应通过加强国家实力等途径化解当前的制裁困局。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社9日报道，卡利巴夫当天在伊斯兰议会公开会议上针对美方近期释放的谈判信号表示，美国对待他国的行径充分表明，谈判只是其“解除伊朗武装”策略的一种伪装，“在武力威胁与屈辱框架下进行的谈判，既不可能解除制裁，也不会产生任何建设性成果”。

卡利巴夫说，当前伊朗比任何时候都清醒地认识到，激活国内潜力、发展多边外交，才能迫使敌对方回到谈判桌前，在继续与《联合全面行动计划》（即伊核协议）其余各方谈判的框架内解除制裁。

美国总统特朗普在7日播出的一段访谈节目片段中说，他已致信伊朗最高领袖哈梅内伊，敦促伊方就放弃开发核武器计划与美国进行谈判。伊朗驻联合国代表团同日表示“尚未收到这样的信件”。

哈梅内伊8日表示，一些国家坚持谈判的目的不是为了解决问题，而是通过谈判将其意愿强加于人，伊朗绝不会接受。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制核计划，以换取国际社会解除制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，并重启和新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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