新华社首尔3月9日电 现场直击｜针锋相对！尹锡悦的反对者和支持者走上街头

新华社记者陆睿

韩国总统尹锡悦8日获释离开首尔拘留所。主张尽快弹劾罢免尹锡悦的团体与反对弹劾的团体9日在首尔市中心分别举行集会示威，双方立场针锋相对。

首尔9日清晨，春寒料峭，光化门广场上数十名抗议者身披保温毯围坐在一起。这些市民已彻夜静坐抗议尹锡悦获释。自8日便守在光化门的市民柳允宰说：“发动内乱罪是可以被判无期徒刑乃至死刑的重罪，尹锡悦却能在不被拘留的情况下受审，这根本不合理。看到尹锡悦获释后还向民众挥手致意，真令人气愤。”

这些示威市民属于韩国1700余个市民和社会团体组成的进步派团体“尹锡悦立即下台·社会大改革紧急行动”（以下简称“紧急行动”）。该团体9日上午11时在首尔市中心景福宫附近举行记者会，宣布进入为期一周的“敦促立即罢免周”，表示直至尹锡悦被罢免为止，将举行无限期示威活动。

参与“紧急行动”的市民团体“进步连带”共同代表朴锡运在记者会上说：“内乱头目尹锡悦昨天走出了首尔拘留所，这是‘法律上的越狱’。”他高声呼吁：“宪法法院应尽快做出罢免尹锡悦的决定。请大家汇聚到（光化门）广场，直至尹锡悦被罢免。”

“紧急行动”从9日14时起举行约数万人参加的大规模游行，游行路线从韩国国立古宫博物馆一路至云岘天空大厦。该团体还计划从9日起每天19时在光化门举行敦促弹劾的集会。

与此同时，数万名反对弹劾尹锡悦的示威者集结在首尔汉南洞总统官邸附近，要求宪法法院驳回弹劾。一些保守派团体从9日上午10时30分起在总统官邸附近集会，呼吁宪法法院对弹劾案做出驳回决定。保守派市民团体“愤怒蓝色”从当天下午1时起在距离光化门一公里处的普信阁举行反对弹劾示威集会，并在集会后经昌德宫举行游行。

据韩国媒体报道，韩国各界预测，根据此前判例，宪法法院或将于本月中旬对总统弹劾案进行宣判，尹锡悦最终去留将一锤定音。但不管最终判决结果如何，韩国民意的对立恐将难在短时间内弥合。

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