打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

现场直击｜针锋相对！尹锡悦的反对者和支持者走上街头

2025年03月10日08:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社首尔3月9日电　现场直击｜针锋相对！尹锡悦的反对者和支持者走上街头

　　新华社记者陆睿

　　韩国总统尹锡悦8日获释离开首尔拘留所。主张尽快弹劾罢免尹锡悦的团体与反对弹劾的团体9日在首尔市中心分别举行集会示威，双方立场针锋相对。

　　首尔9日清晨，春寒料峭，光化门广场上数十名抗议者身披保温毯围坐在一起。这些市民已彻夜静坐抗议尹锡悦获释。自8日便守在光化门的市民柳允宰说：“发动内乱罪是可以被判无期徒刑乃至死刑的重罪，尹锡悦却能在不被拘留的情况下受审，这根本不合理。看到尹锡悦获释后还向民众挥手致意，真令人气愤。”

　　这些示威市民属于韩国1700余个市民和社会团体组成的进步派团体“尹锡悦立即下台·社会大改革紧急行动”（以下简称“紧急行动”）。该团体9日上午11时在首尔市中心景福宫附近举行记者会，宣布进入为期一周的“敦促立即罢免周”，表示直至尹锡悦被罢免为止，将举行无限期示威活动。

　　参与“紧急行动”的市民团体“进步连带”共同代表朴锡运在记者会上说：“内乱头目尹锡悦昨天走出了首尔拘留所，这是‘法律上的越狱’。”他高声呼吁：“宪法法院应尽快做出罢免尹锡悦的决定。请大家汇聚到（光化门）广场，直至尹锡悦被罢免。”

　　“紧急行动”从9日14时起举行约数万人参加的大规模游行，游行路线从韩国国立古宫博物馆一路至云岘天空大厦。该团体还计划从9日起每天19时在光化门举行敦促弹劾的集会。

　　与此同时，数万名反对弹劾尹锡悦的示威者集结在首尔汉南洞总统官邸附近，要求宪法法院驳回弹劾。一些保守派团体从9日上午10时30分起在总统官邸附近集会，呼吁宪法法院对弹劾案做出驳回决定。保守派市民团体“愤怒蓝色”从当天下午1时起在距离光化门一公里处的普信阁举行反对弹劾示威集会，并在集会后经昌德宫举行游行。

　　据韩国媒体报道，韩国各界预测，根据此前判例，宪法法院或将于本月中旬对总统弹劾案进行宣判，尹锡悦最终去留将一锤定音。但不管最终判决结果如何，韩国民意的对立恐将难在短时间内弥合。

(责编：刘叶婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部