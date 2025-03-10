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叙利亚西部局势趋稳　袭击和冲突已致1000多人丧生

2025年03月10日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革3月8日电（记者程帅朋　冀泽）据叙利亚国家通讯社8日报道，叙过渡政府国防部和内政部已控制叙西部发生冲突的大部分地区。“叙利亚人权观察组织”同日称，叙西部近日发生的袭击和冲突已造成1018人丧生。

　　报道说，叙国防部和内政部已关闭通往叙西部沿海地区的道路，被控地区局势逐步恢复稳定。

　　报道还说，叙内政部一支巡逻队8日在叙西部的拉塔基亚省哈费市遭到伏击，造成人员伤亡。同时，受前政权“残余势力”袭击影响，拉塔基亚省全省处于停电状态。叙教育部同日要求塔尔图斯省和拉塔基亚省于9日和10日停课。

　　叙内政部安全人员6日在拉塔基亚省遭到忠于前政权的武装人员袭击，导致多名安全人员伤亡，过渡政府大批武装力量随后赶到塔尔图斯省和拉塔基亚省，配合内政部安全人员在两省多个城镇展开大规模安全行动。叙国防部和内政部未公布冲突造成的具体伤亡数字。

　　总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”8日说，叙西部6日以来发生的袭击和冲突已造成1018人丧生，其中包括125名内政部、国防部及其辅助武装人员，148名前政权武装人员及其拥护者，另有745名平民“在宗派屠杀中被残酷清算和杀害”。

　　“叙利亚人权观察组织”说，大量平民受害者是被叙内政部和国防部下属人员现场处决的，该组织呼吁叙过渡政府追究相关人员责任，同时呼吁国际社会采取紧急行动，派遣专门的国际调查小组记录针对平民的严重侵犯行为。

　　联合国驻叙利亚人道主义协调员阿卜杜勒－穆拉和叙利亚危机区域人道主义协调员巴拉克里什南8日发表联合声明，敦促叙冲突各方立即停止敌对行动，切实保护平民、维护民用基础设施并确保人道主义救援行动正常开展。

　　拉塔基亚和塔尔图斯是叙利亚阿拉维派聚居区，是同属这一派别的阿萨德家族的发迹地和大本营，大量前政权官员和军人出身于此。

　　去年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。叙利亚过渡政府当月10日正式接管权力。

(责编：刘叶婷、张悦)

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