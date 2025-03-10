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国际观察丨欧洲“重新武装”要迈过几道坎

2025年03月10日08:40 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔3月9日电 题：欧洲“重新武装”要迈过几道坎

新华社记者陈斌杰 丁英华

欧盟日前在布鲁塞尔召开特别峰会，讨论乌克兰、欧洲防务等问题，并就“重新武装欧洲”计划达成一致，显示出在美国新一届政府对欧政策转向背景下，欧洲加速寻求防务自主以减少对美安全依赖。但欧盟内部在乌克兰、国防开支等问题上存在分歧，自身防卫能力建设也存在缺陷，真正实现防卫自主仍面临诸多挑战。

寻求自主

本次峰会上，欧盟领导人同意欧盟委员会主席冯德莱恩提出的“重新武装欧洲”计划。舆论认为，这是欧洲在寻求防务自主道路上的一个重要进展。

2025年3月6日，在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会主席冯德莱恩在欧盟特别峰会上。新华社记者彭子洋摄

该计划由冯德莱恩提出，主要内容是：调动8000亿欧元打造“一个安全而有韧性的欧洲”，其中包括向欧盟成员国提供1500亿欧元贷款用于国防投资，并协助成员国整合需求、共同采购军事装备，以增强欧洲安全。冯德莱恩还表示，该计划将使成员国能够投资乌克兰国防工业，或直接采购军事装备以支援乌克兰。

分析人士指出，美国新一届政府调整对欧、对乌克兰等政策，撇开欧洲就解决乌克兰危机直接与俄罗斯对话，同时要求欧洲大幅提高军费并负责乌克兰安全保障，此外还威胁对欧加征关税，声援多个欧洲极右翼政党，这些做法促使欧洲不得不考虑摆脱对美依赖，实现防务与战略自主。

美国卡内基国际和平研究院欧洲项目主任罗莎·鲍尔弗指出，美国新一届政府对欧洲盟友态度出现重大转变，跨大西洋关系“命悬一线”，欧洲不得不应对美国在安全、经济等多个层面的责难，双方间裂痕已深、恐难弥合。法国战略研究基金会顾问弗朗索瓦·埃斯堡指出，美国最近的做法“将会削弱欧洲的地位并损害其长期安全”，已造成欧美之间“意识形态和战略上的分裂”。

爱沙尼亚智库国际防务和安全中心主任克丽丝蒂·赖克认为，美国过去几年里吵嚷着要减少对欧洲的“责任”，美国新一届政府更是明显不想提供公共产品，“现在的欧洲需要把命运掌握在自己手里”。

面临挑战

实际上，有关防务自主的想法已在欧洲讨论多年，但一直没有形成共识。分析人士指出，此次欧盟在美国压力下提出“重新武装欧洲”计划，意味着取得了更多共识，但要真正实现防卫自主仍面临诸多挑战。

在安全认知和利益诉求上，欧盟成员国态度仍不完全一致。尽管此次峰会同意了“重新武装欧洲”计划，但仍有部分成员国领导人表达了不满。意大利总理梅洛尼说，她对增加军费开支给意大利公共债务带来的压力表示担忧。匈牙利总理欧尔班在社交媒体上说，他同意加强欧洲国家国防能力的提议，但这应赋予成员国权力，而不是增加欧盟官员的权力。

2025年2月3日，在比利时首都布鲁塞尔，意大利总理梅洛尼抵达欧盟峰会会场。新华社记者彭子洋摄

在乌克兰问题上，欧盟内部分歧尤为突出。因匈牙利反对，欧盟27国领导人未能在峰会上就援乌问题达成一致。欧尔班此前致信欧洲理事会主席科斯塔说，欧盟内部在乌克兰问题上存在无法弥合的“战略分歧”。在是否应向乌克兰派遣欧洲军队的问题上，峰会也未取得实质进展。梅洛尼表示，派遣欧洲军队是“效果最差”的选项。

“重新武装欧洲”计划要落地还面临一系列实际问题。复旦大学中欧关系研究中心副主任简军波说，这些问题包括，成员国财政状况是否允许、资金如何分配和使用、如何与北约协调、如何在欧洲防务自主与美国战略利益之间取得平衡等等。

复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯认为，当欧洲试图超越北约框架构建安全架构时，面临三重矛盾：在地缘政治层面，欧洲既想摆脱美国控制又不愿完全割舍对美安全依赖；在军事装备生产层面，欧洲军工产业链深度嵌入美国体系，要建立起独立和完善的军工体系面临不少困难；在意识形态层面，法德倡导的“多极化世界”与东欧国家坚持的“大西洋主义”存在温差。

如何自主

欧洲分析人士认为，自二战结束和北约成立以来，美国一直是欧洲的安全基座。如今，面对关系破裂的风险，欧洲应当找到通往战略自主的道路。然而，“重新武装欧洲”计划重点在大幅增加防务支出，在现有安全框架和军工体系下，这无异于将钱送到美国军工企业口袋中，并让欧洲以另一种方式受制于美国。

这是2024年12月12日在德国法兰克福拍摄的欧洲中央银行总部。新华社记者张帆摄

英国《卫报》网站刊文指出，从某种意义上说，与欧元危机一样，这不仅仅是金钱问题，甚至不仅仅是转移资源以在未来四年增加防务支出的问题。“这关乎政治意愿，以及摆脱对美国的依赖。”

意大利前总理、欧洲央行前行长德拉吉撰写的《欧洲竞争力报告》说，2022年年中到2023年年中，欧盟国防装备采购总支出的63%流向了美国。报告认为，要想实现自主，欧洲需要发展强大且独立的国防工业能力。

北约前秘书长、丹麦前首相拉斯穆森在英国《经济学人》周刊网站撰文说，仅仅把钱花在坦克、大炮和战斗机上是不够的，欧洲还必须确保能够独立于美国采取行动。这需要对防空、加油及其他维持军事行动的后勤能力等大量投资，而欧洲目前在这些方面几乎完全依赖美国。

英国牛津大学教授玛丽亚罗萨里娅·塔德奥认为，欧洲需要在国防方面采取更强硬立场，不仅要在短期内保护自己，而且要确保长期有效、自主的威慑。“建立独立于美国的国防是根本性的一步。”

(责编：刘叶婷、张悦)

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