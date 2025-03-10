新华社吉隆坡3月8日电 （记者李萌、毛鹏飞）中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）8日在马来西亚首都吉隆坡的地标建筑双子塔举行首映礼，并将从3月13日起在各大电影院线正式上映。

近千名中马两国文化界嘉宾、媒体代表及影迷应邀出席首映礼。签到台前排起了长队领取入场券，许多影迷佩戴电影主角同款头饰合影留念。

首映礼活动合作影院的首席运营官陈昌达说：“中国电影在马来西亚市场受欢迎程度越来越高。”他说，近年来中国动画电影制作水平显著提升，此前也有中国动画电影在马来西亚上映，但从未像《哪吒2》这样引发高度关注。

马来西亚观众陈秋虹在观影后说：“真的很震撼。每一个画面都很美，很像仙境一般。还有故事情节的起伏，有时幽默搞笑，有时让人感动，整个情节节奏感也非常好。”

“电影真是太好看了。看到感人的地方，我都落泪了好多次。”影迷崔开立说，希望以后能有更多这样的动画电影。

电影发行合作伙伴创艺电影私人有限公司的行政董事李慧娴表示，这部电影制作出色，很多特效非常吸引人。相信在马来西亚上映后，马各族裔都会通过这部电影增进对中国文化的了解。

《 人民日报 》（ 2025年03月10日 17 版）

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