打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

《哪吒2》马来西亚首映 观众评价“真的很震撼”

2025年03月10日06:05 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社吉隆坡3月8日电  （记者李萌、毛鹏飞）中国动画电影《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）8日在马来西亚首都吉隆坡的地标建筑双子塔举行首映礼，并将从3月13日起在各大电影院线正式上映。

　　近千名中马两国文化界嘉宾、媒体代表及影迷应邀出席首映礼。签到台前排起了长队领取入场券，许多影迷佩戴电影主角同款头饰合影留念。

　　首映礼活动合作影院的首席运营官陈昌达说：“中国电影在马来西亚市场受欢迎程度越来越高。”他说，近年来中国动画电影制作水平显著提升，此前也有中国动画电影在马来西亚上映，但从未像《哪吒2》这样引发高度关注。

　　马来西亚观众陈秋虹在观影后说：“真的很震撼。每一个画面都很美，很像仙境一般。还有故事情节的起伏，有时幽默搞笑，有时让人感动，整个情节节奏感也非常好。”

　　“电影真是太好看了。看到感人的地方，我都落泪了好多次。”影迷崔开立说，希望以后能有更多这样的动画电影。

　　电影发行合作伙伴创艺电影私人有限公司的行政董事李慧娴表示，这部电影制作出色，很多特效非常吸引人。相信在马来西亚上映后，马各族裔都会通过这部电影增进对中国文化的了解。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月10日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部