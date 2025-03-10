——外媒看好中国经济前景

最近一段时间，外国媒体持续看好中国经济前景。从设定5%左右的经济增长目标，到科技创新取得新突破，再到对外开放不断深化……外国媒体认为，中国经济增长目标稳健务实、科学合理，中国制度有优势、市场有潜力、企业有活力，更重要的是中国有直面风险挑战的勇气、有解决问题的底气，为充满不确定性的世界经济带来更多信心与力量，中国经济展现出强大韧性与活力。

“反映出世界第二大经济体对稳定增长的强烈信心”

“国内生产总值增长5%左右——这是今年中国政府工作报告提出的2025年经济发展主要预期目标的一部分。”委内瑞拉南方电视台援引专家观点称，在全球经济高度不确定的情况下，中国设定的增长目标体现出中国经济的韧性。“中国设立了2025年经济增长5%左右的目标，反映出世界第二大经济体对稳定增长的强烈信心。”报道称，中国经济保持活力，增加了与其他国家的贸易和投资机会，从而促进了这些国家的发展，为稳定全球经济发挥作用。

英国广播公司在报道今年中国全国两会时，重点关注经济增长目标、大力提振消费、推动人工智能产业发展等。报道称，中国经济增长目标保持在5%左右，这与市场预期一致，表明中国在面临外部不确定因素加剧的情况下，仍能保持稳定的增长信心。

美国有线电视新闻网表示，在全球经济面临不确定性的背景下，中国通过此次会议向外界释放出继续前行的信号，展现出自身的经济韧性和全球竞争力。“中国政府重申了保持经济稳定和高质量增长的决心。”报道称，中国的政策重点正在向技术创新、自主研发和全球竞争力提升方向倾斜，“中国政府对本土企业的支持，以及推动高端制造业发展的战略，显示出中国在全球市场中的长期竞争力。”

今年以来，中国消费市场亮点纷呈，尤其是消费品以旧换新政策带动了手机、平板电脑、智能手表（手环）等新一波消费热潮，服务消费也表现活跃，成为推动消费市场增长的重要力量。美国《华尔街日报》关注到，中国政府采取一系列措施促进消费，以推动内需增长。1月推出的以旧换新政策涵盖家电、汽车、智能手机等多个领域。该报认为，随着财政支持、消费促进以及科技创新的持续推进，中国经济有望保持稳定增长。

“中国目前经济增长率位居世界主要经济体前列，对全球经济增长的贡献率保持在30%左右，仍然是世界上最大的增长引擎。”坦桑尼亚《卫报》报道称，在国际形势复杂严峻、全球经济复苏乏力的背景下，中国经济稳定发展对世界经济复苏至关重要。“中国坚持新发展理念，走高质量发展道路，注重顶层设计，着眼于经济长远发展。中国经济发展基础更加扎实、竞争力更加强劲，依然是外资最佳投资地。”该报道称。

“中国在多个高附加值领域表现抢眼”

AI大模型、人形机器人、国产原创药……中国科技和产业创新亮点纷呈，扑面而来的科技感和未来感带给世界许多惊喜。今年全国两会期间，习近平总书记参加团组审议讨论时，多次提到科技创新这一关键命题，强调“科技创新和产业创新，是发展新质生产力的基本路径”“我们要走科技创新的道路”。

高盛全球研究所近期发布的报告显示，以DeepSeek（深度求索）为代表的中国研发团队成功开发出成本低于现有产品的先进生成式人工智能模型。这一成果不仅可能加速AI的普及，还有望助力AI技术对全球经济增长产生更大推动作用。

“中国经济2025年开局表现强劲，人工智能DeepSeek惊艳全球，《哪吒之魔童闹海》成为史上最卖座的动画电影。”美国《华盛顿邮报》报道说，通过全国两会这一重要讨论契机，中国将继续锚定推进技术突破，维护经济稳定，展现足以应对国际挑战的韧性。

英国广播公司前不久报道了“杭州六小龙”等中国科技企业，称“杭州六小龙”代表中国科技生态系统中涌现的新一轮创新技术浪潮，展现出人工智能为不同领域带来的广阔机遇，认为中国在人工智能领域的发展将对宏观经济前景产生长期重要影响。

德国《商报》发表文章称，除了人工智能领域，中国在生物技术领域的进步同样令人印象深刻，正逐渐成为尖端治疗技术的创新中心。“中国在高附加值领域不断实现突破，并以前所未有的速度构筑全产业链竞争优势。”德意志银行近日发布中国投资策略报告，表示通过构建完整产业链条、培育专业化产业集群并实现产学研深度协同，中国的知识产权得到了全球认可，“中国在多个高附加值领域表现抢眼，是时候重新审视中国制造的实力了。”

阿联酋《海湾时报》报道称，从DeepSeek的诞生可以看到，中国有望向世界展示更多的技术突破。中国拥有多方面关键优势：大量高技能软件工程师、巨大的国内市场、政府对创新研究的支持等。

阿联酋《国民报》发表署名文章表示，从华为到DeepSeek，从光伏到新能源汽车，只要看看中国产品的技术和质量，就能得出结论：“中国只要下定决心做事就一定能成功。中国快速创新的能力令人惊叹，而中国的成功将让更多人受益。中国在制造业和技术领域的突破是给我们的礼物，让我们有更多的选择。”

“2025年将成为全球投资界重新认知中国国际竞争力的关键一年。”德意志银行集团亚太区公司研究主管马力勤说，中国企业在高端制造与服务领域持续构建全球性价比与质量的双重优势，中国的颠覆性创新力正重塑产业竞争格局。

“中国实践给世界现代化注入了新内涵”

开放是中国式现代化的鲜明标识。今年中国政府工作报告提出，无论外部环境如何变化，始终坚持对外开放不动摇，稳步扩大制度型开放，有序扩大自主开放和单边开放，以开放促改革促发展。

中国海关总署近日发布的数据显示：今年前2个月，中国货物出口总值再创历史同期新高，达到3.88万亿元，同比增长3.4%。阿联酋通讯社报道称，中国海关总署发布的数据显示，尽管面临外部挑战，中国外贸仍表现出稳健、结构优化、韧性强的特点。

从鼓励外国投资者扩大再投资，到支持参与产业链上下游配套协作，中国政府工作报告中大力鼓励外商投资的内容，让跨国企业信心更足了。中国美国商会报告显示，46%的受访在华美资企业表示有望实现盈利或大幅盈利，超过半数企业预计2025年增加在华投资。

不仅是美资，去年年底以来，在福建、江苏、安徽……一批重大外资项目正紧锣密鼓地加快落地建设，计划投资额共计330亿美元。阿曼《观点报》发表评论文章表示，中国经济的快速发展，带动了世界经济转型。不少跨国企业通过在中国设立生产基地提升了利润。

“中国宣布了一系列扩大开放、稳定外贸和加强利用外资的措施。”古巴拉丁美洲通讯社报道称，这些举措旨在促进国际合作、巩固经济发展。

“中国当前站在推动经济全球化的前沿，中国实践给世界现代化注入了新内涵。”卡塔尔半岛电视台在报道中称。

“中国经济的韧性得益于对创新、基础设施和可持续性的战略投资。”巴西247新闻网总编辑莱昂纳多·阿图什表示，以五年计划为代表的长期规划模式是中国确保经济增长稳定性和连续性的关键。

马来西亚《新海峡时报》刊文表示，中国全国两会牵动着世界的目光，发展中国家热切期待中国在应对保护主义、促进世界经济公平发展、引领全球科技创新与合作等方面发挥关键作用。

（本报北京、柏林、迪拜、里约热内卢、约翰内斯堡、曼谷3月9日电 记者张梦旭、王慧、刘仲华、管克江、时元皓、张志文、邹松、张矜若）

《 人民日报 》（ 2025年03月10日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)