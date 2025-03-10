本报记者 陈一鸣

走进巴西圣保罗州立大学哲学与科学学院教授路易斯·保利诺的办公室，记者的目光立刻被墙上的一张报样吸引，那是人民日报1949年10月1日头版的复印件。他告诉记者：“新中国自成立以来取得了举世瞩目的发展成就。我始终关注着中国的发展和进步，逐渐了解并喜欢上了中国，对中国人民为全面建设社会主义现代化国家所付出的不懈努力感到由衷钦佩。”

保利诺同时担任巴西圣保罗州立大学孔子学院巴方院长，曾数十次访问中国，长期研究中国，并致力于推动巴中两国在教育、文化等领域的交流合作。去年11月，保利诺前往北京、湖北等地考察。“中国经济的韧性和活力给我留下深刻印象。在可再生能源利用、新能源汽车等领域，中国已走在世界前列。未来，这些行业不仅将推动中国经济增长，还将为全球可持续发展作出重要贡献。”保利诺说。

中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，保利诺对此深有感触。“在基础设施建设、科技创新、数字经济、绿色发展等领域，中国都取得了巨大成就。”保利诺表示，中国引领着人工智能、5G通信、可再生能源等领域发展。许多跨国企业在中国设立研发中心，正是看中了中国强大的创新能力和巨大的市场潜力。

保利诺认为，中国拥有全球规模最大、成长性最好的中等收入群体，孕育着大量消费升级需求。同时，中国产业结构不断优化，制造业高端化、智能化、绿色化发展态势明显，为高质量发展注入强劲动力，增强了全球供应链的韧性。

保利诺认为，中国强调发展未来产业、培育新质生产力，有助于促进经济结构调整，提升经济的长期竞争力。“特别是在人工智能、量子计算、生物医药等高科技领域，培育发展新质生产力将使中国在全球创新版图中占据更重要位置。”保利诺说，“我相信，随着相关鼓励政策的持续推进，中国将在未来产业发展上取得更多突破，带动全球产业链升级。”

保利诺表示，当今世界面临气候变化、能源安全、公共卫生安全等重大挑战，需要国际社会携手应对。“经济全球化不可逆转，各国必须同舟共济，找到解决问题的全球方案。”他说，中国不仅是全球经济增长的重要引擎，更是国际合作的关键推动者。中国坚定践行多边主义，提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等，为全球发展提供新方案、新机遇，为促进包容性增长作出积极贡献。

提到中国扩大高水平对外开放的举措，保利诺张开双臂做出一个拥抱的姿态。他说：“中国的持续开放为全球企业带来广阔机遇，持续优化的营商环境增强了外企投资中国的信心。进博会、服贸会、链博会等国际展会不仅是促进贸易的平台，也为全球企业提供了展示产品、技术交流和合作洽谈的机会。这些举措展现了中国的开放包容，也彰显了中国经济的活力与潜力。”

（本报巴西圣保罗3月9日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月10日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)