邦哈尼·玛伊梅勒

中国发展全过程人民民主时没有照搬他国模式，而是根据中国的历史文化传统和实际情况推进创新发展，这为其他国家探索适合本国国情的民主发展道路提供了有益借鉴

民主在不同的历史文化、民族传统和社会环境中发展，表现为不同的形式。当我们讨论一个国家的民主状况时，必须从这个国家的实际情况出发。各国应该尊重世界文明的多样性，尊重各国独立自主选择民主实现路径的权利。

经过长期探索，中国走出了一条具有中国特色的民主发展道路，发展形成了全过程人民民主。在中国共产党的领导下，中国坚持以人民为中心，坚持人民主体地位，充分保障14亿多中国人民的民主权利，努力调动广大人民群众的积极性主动性创造性，成就了经济快速发展和社会长期稳定的中国奇迹。

中国的全过程人民民主将民主贯穿于国家政治生活的各领域、各方面、各环节，真正实现了人民当家作主。中国的人民代表大会制度构建了广泛的政治参与平台，人大代表来自各个民族和各行各业，充分反映人民意志。中国不断完善政治协商制度，中国共产党与各民主党派、无党派人士、人民团体和各族各界人士在协商中促进团结。中国大力推进法治建设，保障公民合法权益，有效维护社会公平正义。通过有效的制度设计，中国政府广泛听取人民心声，充分汇集人民智慧和力量。

中国的全过程人民民主充满活力。政务热线、政府留言板等平台为政府与民众的互动提供便利；人大代表深入社区、企业，了解民众的各方面诉求……中国的政策制定者可以广泛、高效地从基层群众那里获得意见建议。近年来，中国积极利用新技术扩大民众政治参与，让政府有更便捷途径倾听民众的声音。

中国的全过程人民民主根植于中国优秀传统文化。中国传统文化推崇“天下为公”的社会理想、“民为邦本”的治国理念以及尊重差异、注重协商、追求和谐的“和合”思想。全过程人民民主追求共识、和谐、包容、团结，探寻社会治理的最大公约数，这些都体现了中国传统文化的影响。

中国民主实践打破了“只有西方的民主才是真民主”的错误观念。长期以来，一些西方国家宣称其民主制度是最理想的，并热衷于通过武力输出民主制度。事实上，这些西方国家宣扬的民主只重视投票过程，民众在选举之后经常被遗忘。这样的民主容易被选举政治、金钱政治和民粹主义挟持。民主不能简单等同于选票，切实关心人民利益、解决人民关切才能将民主落到实处。

中国发展全过程人民民主时没有照搬他国模式，而是根据中国的历史文化传统和实际情况推进创新发展，这为其他国家探索适合本国国情的民主发展道路提供了有益借鉴。世界上没有放之四海而皆准的民主模式。只要适合本国国情、充分反映人民意愿、促进社会稳定和发展，就是行之有效的民主。

（作者为南非国家行政学院国际关系与伙伴部主任）

《 人民日报 》（ 2025年03月10日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)