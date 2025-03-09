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“三八”国际妇女节招待会暨“海派旗袍映星洲”特展开幕式在新加坡举办

2025年03月09日11:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷3月9日电 （记者刘慧）3月6日，“三八”国际妇女节招待会暨“海派旗袍映星洲”特展开幕式在新加坡中国文化中心举办。本次活动由中国驻新加坡大使馆、新加坡中国文化中心、上海海派旗袍文化促进会联合主办。中国驻新加坡大使曹忠明及夫人杨青，新加坡前政务部长符喜泉，新加坡国会议长夫人叶凤鸣，新加坡中国文化中心兼旅游办事处主任孔媛等百余人出席。

杨青在致辞中祝贺各位嘉宾节日快乐，她表示，女性要自尊、自信、自立、自强，努力发挥女性优势，为社会的发展、进步贡献女性智慧和力量。同时，还应充分发挥女性在家庭中的独特作用，树立良好家风，成为文明风尚的倡导者，促进国家发展、社会和谐。

孔媛在致辞中向各位嘉宾表达了热烈的欢迎，并送上了节日的美好祝福。旗袍，作为东方服饰文化的璀璨明珠，与妇女节所蕴含的精神巧妙契合。海派旗袍更以其独特的设计风格和精湛工艺，成为中西文化交融的典范。希望通过本次活动让大家能够领略旗袍文化的独特魅力，感受海派文化的创新精神。

随后，海派旗袍走秀惊艳登场。由中国驻新加坡大使馆、新加坡中国文化中心、南洋红香菱艺术协会组成的走秀团队身着风格各异的海派旗袍，或典雅大气，或清新婉约，迈着优雅的步伐，展示着不同款式旗袍的独特魅力。现场观众沉浸其中，不时爆发出热烈的掌声。

海派旗袍走秀展示着不同款式旗袍的独特魅力。新加坡中国文化中心供图

海派旗袍走秀展示着不同款式旗袍的独特魅力。新加坡中国文化中心供图

嘉宾一同参观了“海派旗袍映星洲”特展，近距离欣赏精致典雅的海派旗袍展品，感受其背后的文化底蕴。

展览现场展出各种款式的精美旗袍。新加坡中国文化中心供图

展览现场展出各种款式的精美旗袍。新加坡中国文化中心供图

活动还精心安排了丰富多样的体验活动与表演。嘉宾们可以亲手参与盘扣制作、漆扇制作，观看茶艺表演，体验多元的中华文化。

嘉宾参观旗袍展览。新加坡中国文化中心供图

嘉宾参观旗袍展览。新加坡中国文化中心供图

(责编：崔译戈、张悦)

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