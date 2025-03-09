新华社北京3月9日电 特稿｜和合共生——繁荣世界文明百花园的中国智慧

新华社记者韩梁 朱瑞卿

泱泱中华，巍巍河山。这方水土涵养了中华民族开放自信、有容乃大的精神气度，承载着古老文明亘古绵长、灿若星汉的历史文化，镌刻下华夏儿女继往开来、弦歌不辍的文明长卷。

“每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉，既需要薪火相传、代代守护，更需要与时俱进、勇于创新。”

在习近平文化思想指引下，今日之中国呈现一派生气盎然的文明气象，在创造中孕育希望，在探索中开拓进取，在与不同文明的相遇相知中交融互鉴，续写时代华章，描绘和合愿景，为应对时代之变提供智慧启迪，为人类文明百花园的持久繁荣贡献力量。

与古为新 唤醒文明生机

这个春天，带着东方美学的神韵，伴着“若前方无路，我便踏出一条路”的呐喊，“哪吒”脚踏风火轮，一路风驰电掣——电影《哪吒之魔童闹海》登顶全球动画电影票房榜首。源于中国传统神话故事的哪吒，配以精湛的艺术构思和先进的现代动画制作技术，让来自五洲四海的观众为之倾倒。

法国纪录片导演雅克·马拉泰尔对哪吒系列影片第一部念念不忘，正在期待观看这部新作。“中国在发展现代化的同时十分注重保护和传承传统文化，创新地利用电影等各种现代方式讲述传统文化的故事。”马拉泰尔说。

“要坚持守正创新，推动中华优秀传统文化同社会主义社会相适应，展示中华民族的独特精神标识，更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。”在习近平文化思想指引下，中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展持续深入，传统与现代相融相促，焕发出绚丽的光彩。

取材中国古典名著的游戏《黑神话：悟空》风靡全球，展现中国非遗技艺的视频在海外社交媒体上圈粉无数，彰显乡土文化魅力的“村BA”“村超”“村晚”火到大洋彼岸……中国人的文化创造，为世界打开一扇扇读懂中国的窗口。

柬埔寨文化创意产业从业者蓝莹说，中国的文化实践对柬埔寨有很强借鉴意义，“融合现代科技的文化创新，更能体现当代价值，对于传承延续整个民族的文明至关重要”。

习近平主席指出，文化是一个国家、一个民族的灵魂。“没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。”

巴基斯坦前国家遗产与文化部部长赛义德·贾迈勒·沙阿对此深有共鸣。他说，当一个国家与自己的文化和传统紧密相连时，有利于培育创新精神、激发创造力，继而推动国家发展和各领域进步。

革故鼎新、与时俱进是中华文明永恒的精神气质。坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，中国特色社会主义道路越走越宽广，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

带着深沉的文化自信，高扬中华民族的文化主体性，中国人的志气、骨气、底气空前增强，全民族的创新创造活力涌流，新时代的文化感召不断提升。

仰望星空，“神舟”“北斗”“嫦娥”“祝融”探秘浩瀚宇宙，诠释“中国式浪漫”。脚踏实地，用最长的桥梁，最快的高铁，美丽的乡村，现代的城市，世界规模最大的教育体系、社会保障体系，绘就一个朝气蓬勃的中国。拥抱世界，用自主创新打破路径依赖，用技术革新加速全球绿色转型和现代化进程。

在全球化背景下，中国人的文化自信与创新实践相互激荡，推动传统与现代彼此交融，科技与文化交相辉映，促进经济社会发展进步。中华文明生生不息，弦歌不辍，为民族复兴提供精神滋养，为世界人民提供智慧启迪。

“中国用实际行动诠释了习近平主席所说的‘创新是一个民族进步的灵魂’。”在肯尼亚晨星大学讲师西尔维娅·韦克妮看来，通过持续创新，中国不仅实现了自身的经济发展和社会进步，也为世界文明的发展作出重要贡献。

交融互鉴 汲取前行动力

3月春光里，首都博物馆人流如织。“希腊人——从阿伽门农到亚历山大”展览吸引众多观众。数百件珍贵文物远道而来，一部全景式古希腊历史画卷徐徐展开。

“今天的相遇不是第一次会面，是一场文化互动，它使得世界文化更加丰满。”希腊驻华大使埃夫耶尼奥斯·卡尔佩里斯用诗意的语言描述希中文明的又一次亲切对话。

去年11月，希腊学者扬尼斯·科图拉斯在北京参加首届世界古典学大会，现场聆听了习近平主席的贺信。

习近平主席倡导促进全球文明对话，注重从不同文明中寻求智慧、汲取营养，让科图拉斯深有感触：“不同文明间的平等对话交流是全球政治稳定的基石，有助于为人类解决共同面临的问题提供更加多元的视角。”

穿越岁月的波涛，人类文明的航船行至新的历史坐标。经济增长失速削弱文明进步动能，地缘政治冲突撼动文明存续根基。是放任“文明优越论”“文明冲突论”的负能量破坏文明经纬，还是以交流互鉴超越意识形态藩篱？人类文明的大船亟待校准航向，穿云破雾。

“文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力”“推进人类各种文明交流交融、互学互鉴，是让世界变得更加美丽、各国人民生活得更加美好的必由之路”……习近平主席一次次面向世界阐释新时代中国的文明观，推动践行全球文明倡议，与世界各国携手绘就相知相亲、共同发展的画卷。

“当今世界，不同文明的理解与交流尤为重要，共同行动更是关键。”克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇说，习近平主席提出的全球文明倡议有力推动各国增进了解，携手迈向共同发展。

乌兹别克斯坦政治观察家沙罗菲丁·图拉加诺夫认为，中国强调尊重文明多样性、促进文化交流，“为世界创造更多理解与合作的可能性”。

中央党校（国家行政学院）文史教研部教授王学斌形象地将世界文明比作自然生态系统。他说，只有文明生态多样且充盈，才能为人类提供充足资源和养分；一旦文明生态遭到破坏，人类的生存发展也将面临威胁。

举办亚洲文明对话大会、中国共产党与世界政党高层对话会、“读懂中国”国际会议、“良渚论坛”，为不同文明搭建交流对话平台；与共建“一带一路”国家携手推进文化遗产保护，共同守护人类文明瑰宝；推动金砖机制、上合组织行稳致远，完善中非合作论坛、中国－拉共体论坛、中阿合作论坛等多边合作框架，树立不同文明和谐相处的典范；举办中外旅游年、文化节、青年艺术节，建设中希文明互鉴中心、中匈文明交流互鉴合作研究中心、中国古典文明研究院，架起一座座友谊和理解之桥，为共同发展繁荣注入文明力量。

在沟通中培育友谊，在交流中寻找共鸣，在联通中推动合作，在团结中汇聚合力。中国致力于建设生机盎然、和谐美丽的世界文明百花园，谱写人类文明交响的新乐章。

和合共生 塑造共同未来

2025年1月，格林纳达总理米切尔访华期间，参观中国共产党历史展览馆，体验高铁模拟驾驶舱。

他赞叹中国式现代化取得的非凡成就，称赞习近平主席为中国和世界作出的贡献，“他知道这份重任不仅关乎中国，还关乎全球南方以及全人类的共同利益”。

“每一代人有每一代人的长征路，每一代人都要走好自己的长征路”——展览中这句话让米切尔久难忘怀：“作为一个国家领导人，我要尽最大努力来完成自己的使命。”

为人民谋幸福、为民族谋复兴，也为人类谋进步、为世界谋大同。这是新时代中国矢志推动人类文明发展进步的使命。

以中国式现代化推进中华民族伟大复兴，开辟人类迈向现代化的新道路，开创人类文明新形态；广泛吸收人类文明一切有益成果，从世界人民的共同追求中凝练出和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值；提出构建人类命运共同体理念，为人类描绘和衷共济的文明发展新图景……

今日之中国，不仅在世界文化激荡中站稳脚跟，更勇立时代潮头，以更有活力的文明成就贡献世界，为应对世界百年变局提供智慧和力量。

“希望广大发展中国家都能从本国国情出发，在借鉴人类优秀文明成果基础上，探索实现现代化的新路径。”习近平主席说。

研究现代化理论的南非学者马哈茂德·帕特尔认为，中国式现代化开创了人类发展进步的新范式。肯尼亚非洲政策研究所中非中心执行主任丹尼斯·穆内内说，中国和非洲都注重将传统与现代相结合，利用和谐与共识的文化传统制定可持续发展方案。

文明的觉醒，精神力量的勃发，释放出巨大能量。曾经饱受殖民之苦的广大发展中国家，在自主探索现代化的道路上结伴同行，在互学互鉴中推进世界现代化进程，塑造多元文明共生共荣的格局，汇聚应对共同挑战的共识。

“要以‘同球共济’的精神，凝聚推动构建人类命运共同体的广泛共识”“以博大的人文情怀观照人类命运，以兼容并蓄的胸襟超越隔阂冲突，以和合共生的愿景凝聚发展合力”，这是新时代中国在百年变局中的视野和担当。

“习近平主席提醒我们，人类生活在同一片天空之下，休戚与共，拥有共同的未来。”巴西东方学学者古斯塔沃·平托说，构建人类命运共同体理念延续了中华文明数千年来“天下大同”的理想。今天的中国以大格局、大担当，在不同国家间播下互信与共同繁荣的种子，促进全球南方合作，推动完善全球治理。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪说，构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”和三大全球倡议，代表了全球南方的共同期望，“是构建公正合理国际秩序的正确路径，是照亮人类社会历史发展进程的光明智慧”。

以文明之光照亮发展振兴之路，以文明之力增益人类现代化探索，以文明之道推动构建人类命运共同体。一份份植根中华文明土壤的“中国方案”，为世界提供亟需的国际公共产品，是推动人类文明进步的新动力。

为世界进文明，为人类造幸福。立己达人、与时偕行的新时代中国，将继续站在历史正确的一边，同世界一切进步力量一道，守护文明薪火，开创人类更加光明的未来。

(责编：崔译戈、张悦)