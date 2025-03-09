中新网3月7日电 3月6日，十四届全国人大三次会议举行经济主题记者会，相关部门负责人就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问，吸引海外媒体广泛关注。多家外媒认为，记者会释放有力信号，给市场注入信心，中国未来政策值得期待。

“给市场注入信心”

新加坡《联合早报》6日发表多篇文章，系统地阐释本场经济主题记者会的重点内容。“科技”成为报道的关键词之一。

该媒体关注到，在两个多小时的记者会上，“科技”一词多次被提及。报道称，在当前的科技热潮下，中国相关部门负责人承诺，持续加大科技创新投入力度，组建国家创业投资引导基金。

法兰西24电视台(France24)关注到，中国人工智能企业“深度求索”(DeepSeek)在全球市场引起震动，令业内人士赞叹不已。中国证券监督管理委员会主席吴清称，DeepSeek在全球人工智能领域脱颖而出，不仅使AI行业深受震撼，也让世界对中国科技创新能力有了新的认识，带动了中国资产价值重估。

日媒报道援引日本信州大学教授宫地幸祐的话称，在超级计算机和人工智能领域，中国已很强大。

《日本经济新闻》表示，中国政府支持人工智能发展的态度鲜明，投资者对科技股主导的行情复苏寄予厚望。

据新加坡《海峡时报》报道，咨询公司专业人士在谈到中国针对科技和创新的各项融资措施时表示：“这显然是一次有力且规模可观的推动”，“给市场注入信心”。

“全球发展的重要推动力”

新加坡《联合早报》评论称，在此次经济主题记者会上，中国相关部门负责人展现全力稳外贸的决心，向外贸业者提供了“定心丸”。

据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道，剑桥咨询公司亚洲区负责人亚伦·科斯特洛表示，中国两会“传递了促进增长的信号，符合预期。”

科斯特洛还指出，中国领导人2月时出席民营企业座谈会，鼓励民营企业发展，这些都释放了令人鼓舞的信号。

此外，日本TBS电视台关注到，中国相关部门负责人对2025年实现经济增长目标“5%左右”，充满信心。

报道援引中国国家发展改革委主任郑栅洁的话报道称，“今年实现5%左右的目标有基础、有支撑、有保障，我们对此充满信心。”

彭博社通过实时文字转播，对本场记者会进行了重点关注。

该社报道称，中国财政部部长蓝佛安说，为应对内外部可能出现的不确定因素，中央财政预留了充足的储备工具和政策空间。彭博社认为，这“值得期待”。

古巴《格拉玛报》网站指出，中国两会日益具有全球意义。文章称，中国在全球发展中的主导作用及其对世界经济的影响，让国际社会对两会的关注和兴趣日益浓厚。

《巴基斯坦观察家报》近日刊发评论文章称，中国已成为全球发展的重要推动力，在联合国各项发展议程中发挥着关键作用。上世纪70年代末以来，中国经济蓬勃发展，对全球经济增长作出了重大贡献。

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