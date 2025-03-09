——跨国公司人士热议中国两会

本报记者 徐佩玉 廖睿灵

今年政府工作报告提出，扩大高水平对外开放，积极稳外贸稳外资。无论外部环境如何变化，始终坚持对外开放不动摇，稳步扩大制度型开放，有序扩大自主开放和单边开放，以开放促改革促发展。众多跨国公司人士持续关注中国两会。他们纷纷表示，投资中国就是投资未来，中国为跨国企业提供了广阔发展舞台，他们对中国市场充满信心，期待与更多中国企业携手共赢。

“充分展现中国推动高质量发展的决心”

鼓励外国投资者扩大再投资，支持参与产业链上下游配套协作。切实保障外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购等方面的国民待遇……政府工作报告中大力鼓励外商投资的内容，让跨国企业信心更足了。

安永中国主席、大中华区首席执行官陈凯表示，政府工作报告强调中国将扩大高水平对外开放，并提出加强外资企业服务保障，加快标志性项目落地，持续打造“投资中国”品牌。这充分展现了中国推动高质量发展的决心，也为全球企业提供了更广阔的发展机遇，增强了外资企业对中国市场的信心。

“安永是首批进入中国市场的国际会计师事务所之一，我们深耕中国市场数十年，有幸成为中国改革开放的见证者、贡献者、获益者。”陈凯说。作为一家跨国专业服务机构，安永一直致力于助力中资企业“走出去”，同时也将外资企业更好地“引进来”。“从我们的客户反馈来看，大多数外资企业认为中国市场蕴藏巨大发展机遇。中国不仅拥有完整的产业链和高效的供应链，还在新能源、数字经济、高端制造等领域持续创新，为外资企业创造了广阔的发展和合作空间”。

泰国天丝集团首席执行官许馨雄表示，中国经济韧性强、活力足，扩大高水平对外开放的措施让外资企业继续深耕中国市场的信心更强、动力更足。“我们期待中国政府继续在外资准入限制上做‘减法’，在优化营商环境上做‘加法’，进一步提振外商投资中国的信心”。

“中国市场的深度和广度给企业发展提供了很多机遇，我们是中国金融开放的参与者、受益者，友邦与中国市场实现‘双向奔赴’。”友邦人寿保险有限公司首席客户官张敏说，友邦将秉承“长期主义”的经营理念，继续发挥保险资金的长期性和稳定性作用，持续投资中国、服务中国。

“我们受益于中国持续优化的营商环境”

稳外资，优化外商投资环境至关重要。政府工作报告提出，持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，让外资企业更好发展。

陈凯表示，过去一年，中国在稳外资方面推出了一系列积极举措，全面取消制造业领域外资准入限制措施等，为跨国企业提供了更大投资机遇和投资空间。这些政策措施不仅提升了中国市场对外资企业的吸引力，也切实增强了在华外企的经营信心。

不久前，《2025年稳外资行动方案》正式出台。行动方案明确，修订扩大鼓励外商投资产业目录；研究制定鼓励外资企业境内再投资政策措施。松下控股株式会社全球副总裁、集团中国东北亚总代表本间哲朗表示，从这些措施中能看出中国大力吸引外资的信心和决心。

“中国不仅是制造大国，还是创新大国、工程师大国。”本间哲朗表示，中国除了拥有强大而完善的供应链，还有鼓励创新、宽容失败的社会土壤，以及大量的技术研发人才和巨大的市场潜力，这些对日资企业来说都有巨大的吸引力。

通力集团执行副总裁、通力大中华区总裁包嘉峰表示，去年，通力积极响应“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）政策，在海南、江苏、湖北等地成功签约并落地了首批获得国债资金支持的电梯更新改造项目。在中国，通力将持续加大在电梯更新改造业务上的投入。

“我们受益于中国持续优化的营商环境和充满活力的创新氛围。”3M公司中国总裁丁泓禹说，未来，3M公司会牢牢把握中国广阔的市场机遇，继续扎根中国、投资中国，为中国市场提供更高效、更高品质服务。

“跨国企业用行动投出了信任票”

“中国高水平对外开放政策、持续优化的营商环境，将进一步巩固作为全球投资热土的地位。”陈凯表示，安永将继续发挥自身专业优势，助力更多企业在中国的发展，帮助跨国企业把握中国市场新机遇。安永期待与更多企业携手合作，共同见证和推动中国市场的发展与繁荣。

今年，总投资约13亿元人民币的红牛饮料广西—东盟经济技术开发区生产基地项目投产在即，该基地的投建，将为中国与东盟的投资合作再添成果。

“跨国企业用行动投出了信任票。”许馨雄说，天丝集团始终相信“投资中国就是投资未来”，将持续加大在华投资合作力度。在中国高水平对外开放政策助推下，近5年来，天丝集团在华投资已超过43亿元人民币。

今年7月，松下将在上海市奉贤区投资1.2亿元人民币，扩建生产半导体材料的电子材料工厂。本间哲朗表示，今后，日中在康养、新能源、工业自动化设备、高端材料等领域合作前景非常广阔，松下将继续围绕这些领域深耕中国市场。

2024年，中国民航旅客运输量达7.3亿人次，创历史新高。空客天津A320系列飞机第二条总装线正在如火如荼地进行施工建设。这条新的总装线预计于2026年初投入生产运营，将进一步增加空客天津A320和A321飞机的总装能力。

“空中客车对中国民航市场的潜力和前景充满信心。空客希望与中国企业合作，助力中国供应商融入全球航空产业链，也鼓励国际供应商与中国合作，带动航空领域的外资供应商入驻中国。”空中客车中国公司首席执行官徐岗说。

包嘉峰表示，通力今年将宣布在粤港澳大湾区的重要投资计划，进一步拓展市场覆盖范围，强化本土化服务能力，为粤港澳大湾区经济发展以及新型城镇化建设贡献力量。“我们对中国市场充满信心，将持续加大在中国市场的投资力度”。

(责编：崔译戈、张悦)