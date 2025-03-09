【乌兹别克斯坦】鲁斯兰·肯扎耶夫

作为中国政治生活的重要年度议程，中国全国两会肩负着为国家经济发展和对外政策定调的任务。今年的全国两会聚焦经济增长、创新技术、绿色发展、全球合作等议题。这不仅为中国自身的发展指明方向，也为与中国经贸投资关系密切的国家提供新机遇。

根据政府工作报告的数据，尽管外部环境充满挑战，中国经济在2024年仍然实现了5%的增长目标。科技创新、数字经济、拉动内需成为国家经济发展的三大驱动力。中国经济的表现向全球合作伙伴传递了明确信号：即便在国际局势动荡的背景下，中国仍然是值得信赖的伙伴。

对于2025年，政府工作报告设定了国内生产总值增长5%左右的预期目标，表明中国保持了平衡稳健、高质量发展的经济策略。

在中国接任2024至2025年度上海合作组织轮值主席国的背景下，今年的两会备受上合组织成员国瞩目。今天的上合组织已超越区域合作范畴，成为各国就经济、政治、基础设施建设等广泛议题进行深入交流的重要平台。两会作为观察中国外交动向的重要窗口，对上合组织“大家庭”具有深远意义。

中亚国家位于共建“一带一路”倡议的关键枢纽地区。2024年中亚与中国的贸易额再创新高，有望在不久的将来突破千亿美元大关。

2024年，中国公司数量在乌兹别克斯坦的外资公司中位居榜首，这一成就不仅体现了双方经济利益深度契合，更彰显了合作的长期性和稳定性。双方还在能源、制造业、数字经济等多个领域不断拓展合作广度与深度。

政府工作报告还着重强调了先进技术的发展。中国在人工智能、量子技术、6G等领域的持续投资，不仅巩固了其在全球技术前沿的领先地位，也为国际合作创造新机遇。

此外，报告提出进一步扩大入境消费。2024年，中国不断扩大免签入境国家名单。中国与乌兹别克斯坦签署互免签证协议，将进一步推动双方交通基础设施建设、旅游合作及人文、经贸往来。

2025年的中国全国两会再次清晰展现了中国致力于实现高质量增长、科技创新及深化国际合作的发展方向。这一方针为中亚国家与中国深化合作提供了宝贵机遇。

中国经济展现出的韧性、中国宏大的科技发展蓝图以及加强区域合作的决心，预示着与中国的合作将继续成为推动地区国家经济增长的一大重要力量。在全球变局中，中国将持续发挥不可或缺的“稳定器”作用。

（作者是乌兹别克斯坦《人民言论报》副总编辑。翻译：邓洁）

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