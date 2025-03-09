人民网曼谷3月8日电 （记者简承渊）当地时间8日上午，泰国总理府发言人吉拉育表示，泰国总理佩通坦在2025年“国际妇女节”之际发表讲话，致敬全球女性为争取权利、机会、平等与公正所付出的努力。

佩通坦强调，每位女性都能在各个领域成为领导者，勇敢追梦，公平竞争，享有与男性同等的机会。女性的身份不再是前进的障碍，而是力量的象征。然而，泰国社会仍面临诸多性别偏见的挑战，例如针对女性的仇恨与暴力、根深蒂固的男权思维对女性的限制、社会对女性外貌和私生活的过度关注、家庭暴力问题等。要让泰国真正成为所有女性、乃至所有性别群体都能自由发展的社会，仍需共同努力，持续奋斗。

佩通坦表示，泰国政府将全力推进性别平等政策，涵盖家庭、教育机构和职场等领域，重点修订歧视性法律、消除家庭暴力，并推动更有利于女性就业的措施，如延长产假、提升优质托育服务的可及性等。同时，政府将继续实施妇女发展基金，提供低息循环贷款，助力女性创业就业，提升女性社群影响力，并维护女性及弱势群体的权益。

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