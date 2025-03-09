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柬埔寨华校学生“大使奖”现场作文比赛颁奖仪式在金边举行

2025年03月09日10:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网金边3月7日电 （记者简承渊）当地时间7日上午，由中国驻柬埔寨大使馆与柬华理事总会联合主办的2024年全柬华校学生“大使奖”现场作文比赛颁奖仪式在金边举行。中国驻柬埔寨大使汪文斌、柬华理事总会会长方侨生等嘉宾出席活动。

颁奖现场。中国驻柬埔寨大使馆供图

颁奖现场。中国驻柬埔寨大使馆供图

汪文斌在致辞中表示，“大使奖” 作文比赛是柬埔寨华文教育成果的集中展示。同学们以独特的视角、细腻的文字，讲述着对生活的仔细观察和潜心思考，表达了对传承中柬友谊的深刻感悟以及对中华文化的真挚热爱，令人感动。本次“大使奖”作文比赛的成功举办为中柬人文交流又画上了浓墨重彩的一笔。新的一年，中国驻柬埔寨大使馆将继续与大家携手同行，共同推动柬埔寨华文教育高质量发展。

方侨生在致辞中表示，全柬华校学生“大使奖”现场作文比赛是柬埔寨华校的重要活动。比赛自2001年创办以来，在中国驻柬埔寨大使馆的大力支持下，为学生们提供了一个锻炼写作能力、激发写作热情、提高华文水平、传承和弘扬中华优秀传统文化的良好平台。

本届比赛共有23所华校的1034名学生参赛，最终162名学生获奖。

(责编：崔译戈、张悦)

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