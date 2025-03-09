人民网阿布贾3月8日电 （记者姜宣）7日，由中国驻尼日利亚大使馆、尼日利亚女性事务部联合主办，尼日利亚中国文化中心、中国妇女儿童博物馆承办的第四次世界妇女大会《北京宣言》发布30周年庆祝活动在尼日利亚中国文化中心举办。中国驻尼日利亚大使于敦海，尼日利亚艺术文化旅游和创意经济部常秘拉法尔、联邦首都区社会发展秘书处常秘奥卢布米，以及尼日利亚女性事务部、艺文部、教育部、艺术家协会代表，多国驻尼日利亚使节，在尼华侨华人等近300人参加。

嘉宾合影。人民网记者 姜宣摄

于敦海首先祝贺大家国际妇女节快乐。他表示，今年是第四次世界妇女大会《北京宣言》通过30周年，作为全球范围内最进步、最广为认可的妇女和女童权利蓝图，《北京宣言》为全球妇女赋权和性别平等指明了方向。30年来，我们见证了世界各国女性在政治、经济、科技、文化等领域取得的巨大成就。

于敦海表示，男女平等是中国的基本国策，新中国成立以来，在性别平等与妇女发展方面取得了举世瞩目的辉煌成就，这既是中国特色人权理念和实践的生动写照，也是对全球平等、发展与和平的巨大贡献。中方愿同包括尼日利亚在内的世界各国一道，共同支持妇女事业发展，为性别平等和女性赋权贡献更多力量。

中国驻尼日利亚大使于敦海致辞。人民网记者 姜宣摄

拉法尔表示，女性在每个人的生活和世界上扮演着重要的角色。女性在各行各业都表现出色，女性的节日需要我们来庆祝。

奥卢布米表示，从过去到现在，女性打破了障碍，挑战了规范，为后代铺平了道路。女性的声音、斗争和胜利促进社会变革与进步。

庆祝活动中，展出了由中华全国妇女联合会指导、中国妇女儿童博物馆提供的“新时代中国妇女事业发展成就”图片展，吸引大量观众驻足。观众高度赞赏中国在妇女发展方面所取得的成就。活动还设置了中国茶艺、中国书法等多个互动展区，大家纷纷为女性表达各自的祝福。

观众在活动现场设置的互动展区品茶。人民网记者 姜宣摄

此外，中尼两国艺术家联袂为嘉宾观众献上了精彩表演，活动现场气氛热烈。嘉宾观众对活动的成功举办表示热烈祝贺。

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