人民网柏林3月8日电 （记者刘仲华）3月7日，联合国国际劳动妇女节纪念活动暨北京世界妇女大会30周年对话会在瑞士日内瓦万国宫举行。联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅、联合国人权高专图尔克、联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘、人权理事会副主席胡里奥等致辞，各国女性外交官、青年代表等200人出席。

中国常驻日内瓦代表团受邀合办会议。中国代表发言指出，中国外交部长王毅宣布，在北京世妇会30周年之际，为落实习近平主席提出的重要倡议，中国将于下半年再次召开全球妇女峰会。欢迎各方在30年后再聚首北京，践行真正的多边主义，以建设性对话与合作重燃对《宣言》的庄严承诺。此时此刻，全国两会正在北京举行，女代表、女委员积极参与，展现巾帼力量，她们的故事是中国践行北京世妇会精神的缩影。

与会嘉宾一致肯定《北京宣言》和《行动纲领》的里程碑意义，强调《宣言》通过30年来在全球范围内催生积极变化，至今仍是最全面、最权威的全球妇女议程，呼吁各方继续团结合作，携手推进全球妇女事业。此前，人权理事会根据中国主提决议举行“《北京宣言》和《行动纲领》三十周年”高级别会议。

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