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埃及翻译家：期待非中共同书写现代化发展新篇章

2025年03月09日09:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗3月8日电 （记者沈小晓）埃及翻译家侯赛因·伊斯梅尔长期从事与中国有关的写作以及译介工作，致力于在阿拉伯世界宣介中国，推动中国优秀文化走出去。由于在促进中阿文明交流互鉴中取得的突出成就，他曾获中国政府友谊奖、第十六届中华图书特殊贡献奖。近日，侯赛因·伊斯梅尔在接受人民网记者采访时表示，当前中国正与包括埃及在内的非洲国家一道，共同奔赴现代化新征程，为促进人类共同发展汇聚动力。

图为埃及翻译家侯赛因·伊斯梅尔。受访者供图

图为埃及翻译家侯赛因·伊斯梅尔。受访者供图

2024年11月，《习近平关于中国式现代化论述摘编》阿文版出版发行，该书收录了习近平主席围绕中国式现代化发表的一系列重要论述。侯赛因·伊斯梅尔表示，该书的出版对于阿拉伯国家读者读懂中国式现代化具有重要意义。“中国式现代化是建设强国、实现中华民族伟大复兴的正确道路。中国式现代化开创了人类发展进步的新路径，向世界展示了推进现代化的创新模式，为发展中国家提供了新的选择。中国式现代化是中国共产党领导下的社会主义现代化，既有各国现代化的共性，又有鲜明的中国特色。”

侯赛因·伊斯梅尔在中国生活、工作多年，中国一直是他研究的重点。上世纪90年代，他访问过中国一些贫困地区，常常从这些地区的朋友那里听到关于当地民众生活改善的感人故事，并将其写入文章中。“我见证了中国过去三十余年的发展。中国在许多领域都取得了翻天覆地的进步，最显著的变化是人们生活水平的提高，包括物质和精神两方面，成功使8亿多人摆脱了贫困，为各国树立了典范。”

侯赛因·伊斯梅尔表示，习近平主席在全国各地视察时，一定要与人民交谈，了解人民的关切，这让他印象深刻。中国始终坚持“以人民为中心”的发展，以人民为中心是中国式现代化的根本价值立场。“中国出台了大量改善人民生活的具体措施，例如建立了完善的社会保障体系、提高退休人员基本养老金等。”他表示，中国人民在中国共产党的领导下，书写了令世界惊叹的发展史诗。

侯赛因·伊斯梅尔表示，埃及正基于本国国情推进现代化建设事业，十年来取得了巨大成就。实现发展振兴是包括埃中两国在内的全球南方国家的共同愿望。在2024年中非合作论坛北京峰会上，中方就中非共逐现代化提出六大主张，宣布了中方未来3年同非方开展携手推进现代化十大伙伴行动，为非中合作向更高水平、更深层次、更宽领域发展注入新动力。“期待非中共同书写现代化发展新篇章。”

(责编：崔译戈、张悦)

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