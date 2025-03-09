新华社大马士革3月8日电（记者冀泽 程帅朋）联合国官员8日发表声明，敦促叙利亚冲突各方立即停止在叙西部沿海和中部地区的敌对行动，切实保护平民、维护民用基础设施并确保人道主义救援行动正常开展。

联合国驻叙利亚人道主义协调员阿卜杜勒－穆拉和叙利亚危机区域人道主义协调员巴拉克里什南当天发表联合声明说，自本月6日以来，叙利亚塔尔图斯、拉塔基亚、霍姆斯和哈马省等地冲突不断升级，导致平民伤亡、民众流离失所和民用基础设施受损，交通也受到严重影响。联合国驻叙机构收到有关使用重型武器的报告。

声明说，相关地区局势极其不稳定，有大量但未经证实的平民伤亡，包括一名联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处工作人员。冲突直接影响当地人道主义行动，所有进出叙沿海地区的人道主义行动都已暂停。

声明敦促有关各方立即停止敌对行动，并根据国际人道主义法和国际人权法保护平民、民用基础设施和救援行动，确保立即、安全和不受阻碍地向有需要的人提供人道主义援助。

叙过渡政府内政部安全人员6日在拉塔基亚省遭到忠于前政权的武装人员袭击，导致多名安全人员伤亡。叙过渡政府大批武装力量随后赶到拉塔基亚省和塔尔图斯省，配合内政部安全人员在两省多个城镇展开大规模安全行动。

叙国防部和内政部未公布冲突造成的具体伤亡数字。据总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”8日消息，冲突已造成745名平民死亡

去年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。叙利亚过渡政府当月10日正式接管权力。

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