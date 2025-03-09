新华社德黑兰3月8日电（记者陈霄 沙达提）据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗最高领袖哈梅内伊8日表示，一些国家坚持谈判目的不是为了解决问题，而是通过谈判将其意愿强加于人，伊朗绝不会接受。

哈梅内伊当天在首都德黑兰发表讲话说，“谈判是他们提出新要求的方式和途径”，不仅是在核问题上，还包括在国防和国际事务方面的诸多限制与要求，“伊朗肯定不会接受和满足这些要求”。他强调说，这些国家坚持谈判是为了制造舆论压力，塑造伊朗不愿谈判的形象，但根本目的“不是谈判，而是支配和强迫”。

针对部分欧洲国家指责伊朗没有履行伊朗核问题全面协议规定条款，哈梅内伊说，欧洲国家“从第一天起就没有兑现承诺”，却指责伊朗违反协议，“这是他们盲目和无限傲慢的表现”。

美国总统特朗普在7日播出的一段访谈节目片段中说，他已致信哈梅内伊，敦促伊方就放弃开发核武器计划与美国进行谈判。据伊通社报道，伊朗驻联合国代表团同日表示，“我们尚未收到这样的信件”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议，伊朗承诺限制核计划，以换取国际社会解除制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，并重启和新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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