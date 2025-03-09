新华社首尔3月8日电 新闻背景｜尹锡悦宣布戒严到获释离开拘留所时间线

新华社记者

被停职的韩国总统尹锡悦当地时间8日下午获释离开首尔拘留所，乘坐警护车辆回到首尔汉南洞总统官邸。以下是尹锡悦自2024年12月3日宣布戒严到获释离开拘留所的时间线：

——2024年12月3日，尹锡悦在首尔龙山总统府发表紧急谈话，发布紧急戒严令，表示此举是为了铲除“从北势力”，维护“自由宪政秩序”。

——2024年12月4日，韩国国会凌晨召开会议，通过要求解除戒严令的决议案。此后，韩国召开国务会议，通过解除紧急戒严令的决议案；同日，韩国共同民主党等6个在野党以尹锡悦违反宪法和法律为由，对尹锡悦等人发起弹劾动议案。

——2024年12月6日，为调查戒严风波，韩国检方组建特别调查本部。

——2024年12月7日，韩国国会就尹锡悦弹劾动议案进行表决，因参加投票的议员人数不足，动议案未获通过。

——2024年12月14日，韩国国会再次就尹锡悦弹劾动议案进行表决，动议案获通过，尹锡悦总统职权随即停止。弹劾案随后提交至韩国宪法法院审理。国务总理韩德洙作为第一顺位代行总统职权。

——2024年12月16日，韩国宪法法院就尹锡悦弹劾案举行首次会议，讨论并决定审理弹劾案的时间表和证据调查程序。

——2024年12月26日，韩国最大在野党共同民主党方面表示，已提请国会处理针对韩德洙的弹劾动议案。

——2024年12月27日，韩国宪法法院举行尹锡悦弹劾案首次审前听证会，启动案件审理程序；同日，韩国国会对韩德洙弹劾动议案进行表决，动议案获通过。韩国经济副总理兼企划财政部长官崔相穆作为下一顺位代行总统职权。

——2024年12月31日，韩国首尔西部地方法院以涉嫌发动内乱和滥用职权为由，对尹锡悦发布逮捕令，逮捕令有效期至2025年1月6日；同日，崔相穆在国务会议上以违反宪法分权原则为由，否决了“内乱特检法”和“金建希特检法”。

——2025年1月3日，韩国高级公职人员犯罪调查处（公调处）试图进入总统官邸执行对尹锡悦的逮捕令，因遭到总统警卫处人员阻拦未能逮捕；同日，韩国“共同调查本部”对总统警卫处长、警卫次长以涉嫌妨碍执行特殊公务为由立案调查。

——2025年1月6日，韩国“共同调查本部”提交延长尹锡悦逮捕令有效期的申请。

——2025年1月7日，韩国首尔西部地方法院批准延长尹锡悦逮捕令期限。

——2025年1月14日，韩国宪法法院就尹锡悦弹劾案举行第一次正式辩论。因尹锡悦缺席庭审，辩论持续4分钟左右便结束。

——2025年1月15日，韩国“共同调查本部”表示已执行对尹锡悦的逮捕令。公调处说，尹锡悦在抵达公调处后即进入接受调查环节。

——2025年1月16日，韩国首尔中央地方法院作出决定，认可公调处对尹锡悦执行逮捕令的合法性，驳回关于释放尹锡悦的请求。韩国宪法法院在尹锡悦缺席的情况下，就尹锡悦弹劾案举行第二次正式辩论。

——2025年1月17日，公调处向首尔西部地方法院申请对尹锡悦的拘留令，以延长对其羁押时间。

——2025年1月18日，尹锡悦在首尔西部地方法院出庭，接受拘留令必要性审查。

——2025年1月19日，首尔西部地方法院批准对尹锡悦的拘留令。尹锡悦成为韩国宪政史上首位以现任总统身份接受拘留调查的总统。

——2025年1月21日，尹锡悦出席在宪法法院举行的总统弹劾案第三次辩论，否认与紧急戒严相关的指控。

——2025年1月24日，首尔中央地方法院未批准检方提出延长尹锡悦拘留期限的申请。

——2025年1月26日，韩国“共同调查本部”以涉嫌发动内乱罪拘留起诉尹锡悦。尹锡悦成为韩国宪政史上首位被起诉的现任总统。

——2025年2月25日，韩国宪法法院就尹锡悦弹劾案举行第11次、即最后一场正式辩论。

——2025年3月7日，首尔中央地方法院通过针对尹锡悦的取消拘留请求。

——2025年3月8日，检察机关决定放弃抗诉，释放尹锡悦。

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