新华社科威特城3月8日电 专访｜期待从中国两会看到更多合作机遇——访科威特《阿拉伯时报》总编马利瑙

新华社记者尹炣

“中国在数字经济、绿色能源和人工智能领域的发展令人瞩目，这些成就不仅助力经济增长，也为其他国家提供宝贵经验，帮助它们推动科技进步与环境保护。”科威特主流英文媒体《阿拉伯时报》总编马隆·阿基诺·马利瑙日前接受新华社记者专访时说。

谈到正在召开的中国两会，马利瑙表示，《阿拉伯时报》密切关注中国经济增长举措、外交政策以及科技进步相关议题，特别希望了解中国在绿色能源转型、数字经济发展和全球经济合作方面的最新举措，期待“从中国两会释放的积极信号中看到更多合作机遇”。

他表示，近年来中国在5G、云计算、人工智能等数字经济核心技术方面不断取得突破，推动了智慧城市、数字金融、电子商务等产业的繁荣。“与此同时，中国在绿色能源领域持续发力，光伏发电、风能发电、储能技术均位居世界前列，为全球应对气候变化和能源转型提供了有力支持。”

马利瑙认为，中国在人工智能产业和可再生能源领域的快速发展，彰显了中国在推动创新和可持续发展方面的坚定决心，对世界上其他希望实现经济转型的国家具有重要借鉴意义。“中国的经验表明，科技创新与可持续发展可以相辅相成，形成良性循环。期待中国为推动全球经济高质量发展贡献更多智慧和方案。”

马利瑙还高度关注中国进一步深化改革和扩大高水平开放的举措，认为中国在优化营商环境、扩大外资准入和推动创新产业发展方面的努力展现了“前瞻性的政策思维”，为包括科威特在内的各国提供了新的发展机遇。

马利瑙指出，中东地区作为共建“一带一路”重要区域，与中国在新能源合作方面前景广阔。中东很多国家推出能源转型战略，可以与中国深化合作，借鉴中国在新能源开发、储能技术、智能电网等方面的经验，实现能源结构优化。“科威特和中东国家希望从中国两会释放的积极信号中看到更多合作机遇。”

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