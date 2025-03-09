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中方向科摩罗捐赠抗疟物资

2025年03月09日09:25 | 来源：新华网
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　　新华社塔那那利佛3月8日电（记者凌馨）莫罗尼消息：中方7日在科摩罗首都莫罗尼与科国家疟疾防治中心交接中国援科第二期抗疟技术援助项目物资，物资包含抗疟药品、实验室设备、办公用品等。

　　中国驻科摩罗大使郭志军在当天的交接仪式上表示，中方高度重视中科两国医疗卫生合作，通过派遣医疗队、实施抗疟技术援助项目、提供医疗物资、推动建立对口医院合作机制、人员培训等方式帮助科改善卫生体系，守护民众生命健康。希望以今年两国建交50周年为契机，促进两国医疗卫生合作迈上新台阶。

　　科摩罗卫生及社会保障部长纳苏哈·乌塞内·萨利姆表示，中方援助是雪中送炭，是两国团结互助的生动写照，有助于科巩固抗疟成果，帮助科尽快实现彻底消除疟疾的目标。科方愿在中方帮助下，提升医疗卫生体系水平，造福民众。

　　科摩罗是西印度洋岛国，经济和医疗条件落后。数据显示，2006年，科摩罗疟疾确诊病例曾高达10.8万例。中国对科抗疟技术援助始于2006年，在中方前期援助下，科摩罗莫埃利岛和昂儒昂岛的本土病例已经清零。

(责编：崔译戈、张悦)

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