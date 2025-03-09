新华社巴黎3月8日电 题：法国“核保护伞”能否撑起欧洲安全防务

新华社记者唐霁

法国总统马克龙近日表态，将就法国向欧洲盟国提供“核保护伞”的问题开展战略讨论，强调欧洲虽然仍致力于与美国的伙伴关系，但必须加强在国防和安全方面的独立性。

分析人士指出，马克龙的表态是对新一届美国政府转变对乌克兰危机态度、美欧裂痕加深做出的最新反应，试图以核威慑力为筹码给欧洲打一剂“强心针”，推动欧洲走向防务自主。然而，由于欧洲各国对这一提议反应各异，加之法国自身核武器库的局限性，这把“核保护伞”能否撑起欧洲安全防务还有待观察。

3月2日，在英国首都伦敦，英国首相斯塔默（右二）、法国总统马克龙（左二）和乌克兰总统泽连斯基（右一）出席峰会。新华社发（英国首相府供图）

提供核保护伞

马克龙5日晚发表电视讲话说，法国拥有独立、完整的核威慑能力，因此法国在欧洲防务问题上享有特殊地位。他决定就法国向欧洲盟国提供“核保护伞”的问题开启战略讨论。

“我们的盟友美国已改变了对俄乌冲突的立场，减少了对乌克兰的支持，这让接下来的行动充满了疑问，”马克龙在讲话中指出，“欧洲的未来不应由华盛顿或莫斯科来决定。”

马克龙表示这是对德国联盟党领导人默茨所作“历史性呼吁”的“回应”。据英国媒体报道，默茨曾于2月指出美国政府如今“对欧洲的命运漠不关心”，呼吁法国和英国扩大“核保护伞”覆盖范围、讨论“是否将其核保护延伸至德国”。联盟党日前赢得德国新一届联邦议院选举。如无意外，默茨将出任下一任德国总理。

对马克龙的提议，俄罗斯方面表示强烈反对。俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，马克龙的核言论是对俄罗斯的“威胁”。

谋求防务独立

一直以来，美国向北约的欧洲盟友提供“核保护伞”，这也是跨大西洋盟友关系的重要内容。分析人士认为，美国近期对俄乌冲突转变立场，收紧对欧安全承诺，引发欧洲国家在防务领域的深层焦虑。在这种情况下，马克龙提出“核保护伞”建议，体现了法国领导层安全理论的历史延续，也凸显出欧洲谋求防务独立的强烈愿望。

这是1月18日在美国华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者 吴晓凌 摄

法国《自由南方报》文章指出，包括马克龙在内的历任法国总统始终拒绝将法国的核威慑力置于北约或欧盟的指挥下。法国战略研究基金会研究员埃玛纽埃尔·迈特尔介绍说，戴高乐总统任内就曾强调，法国的防御能力必须“与欧洲其他国家的防御结合起来”。此后蓬皮杜总统、德斯坦总统都曾指出法国要保护的重大利益并不只局限于本国领土。

自英国脱欧后，法国成为欧盟内唯一拥核成员国。目前，法国自主生产核武器，不是北约核计划小组成员，在制定核战略方面有独立性。

面对美国在乌克兰危机上的“冷脸”，美欧关系“寒流”不断，欧洲内部出现了呼吁结束对美依赖的声音。法国《费加罗报》网站的评论文章指出，美欧团结令人生疑。面对关系破裂的风险，欧洲领导人应紧急找到通往战略自主的道路。

法国里尔天主教大学学者皮埃尔·阿罗什认为，过去对于法国核理论中的“欧洲维度”，其他欧洲国家始终犹豫不决。“但现在欧洲对美国核威慑的信任度不复从前，一些欧洲国家更倾向于接受法国或英国的‘核保护伞’，”马克龙的表态有利于欧洲建立更坚实的阵线。

前景有待观察

目前对马克龙“核保护伞”提议，欧洲各国反应不一。分析人士指出，法国自身核武器库具有局限性，欧洲国家各有考量，法国这把“核保护伞”的实际效力有多大，还有待观察。

波兰总理图斯克日前表示法国的“核保护伞”将大大加强欧洲的安全保障。立陶宛总统瑙塞达对这一提议也表示欢迎。北欧国家对马克龙的提议表示谨慎欢迎。拉脱维亚总理希莉娜则表示，现在讨论拉脱维亚是否会接受法国部署的核武器“为时过早”。斯洛伐克总理菲佐表示“不愿意”。

这是2021年7月14日在法国巴黎协和广场国庆阅兵式现场拍摄的战斗机编队。新华社记者 高静 摄

有分析指出，法国自身核武器的力量相对有限，导致部分欧洲国家难以完全信任其“核保护伞”。

据法国媒体披露，法国拥有约290枚核弹头，领先于英国的225枚，但远远落后于俄罗斯的约1700枚核弹头。美国科学家联合会统计，美国在全球部署了1700枚核弹头。法国媒体指出，法国自身核武器力量有限，因此不可能在“一夜之间”取代美国在欧洲的核保护伞作用。

美国战略与国际问题研究中心的研究文章认为，在当前形势下，法国和英国的核力量是对美国核威慑的补充。如果美国核力量突然撤出，英法核力量将如何发挥作用，目前仍不明朗。德国国际与安全事务研究所2023年发布的一份报告也指出，鉴于法国的核武器规模，如果美国不再保障欧洲安全，法国的盟国也难以“无条件地信任法国”。

马克龙6日在欧盟特别峰会后的新闻发布会上介绍说，到2025年中期，欧盟内部感兴趣的国家将就“核保护伞”问题首先开启技术和战略层面的交流，随后将进行国家元首和政府首脑级别的讨论。

比利时皇家国防高等研究院研究员阿兰·德内夫指出，与欧洲伙伴进行建设性的永久对话将是扩大法国“核保护伞”的重要第一步。

法国分析人士指出，未来，法国可以先将部分盟国纳入其战略演习中，比如盟国为搭载核导弹的法国战斗机提供护航或提供后勤支持，不断提高有关国家之间的实操和配合。

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