新华社利雅得/大马士革3月8日电（记者王海洲 程帅朋）伊斯兰合作组织成员国外长理事会7日在沙特阿拉伯吉达召开第20次特别会议，决定恢复叙利亚在该组织中的成员国资格。

会议指出，根据《伊斯兰合作组织宪章》规定的外长理事会权力，决定正式恢复叙利亚的成员国资格。这一决定标志着叙利亚自2012年被停止成员国资格后正式回归伊斯兰合作组织。

沙特外交大臣费萨尔表示，欢迎叙利亚重返伊斯兰合作组织，并希望叙利亚能与其他兄弟国家一起参与并促进该组织的工作。

叙利亚过渡政府外交部8日发表声明，欢迎伊斯兰合作组织恢复叙利亚停止近13年的成员国资格，强调这是叙重返地区和国际社会的重要一步。叙重申对伊斯兰合作组织的承诺，期待建设一个能让叙国家和人民恢复其应有国际地位的未来，并为建设一个更加强大、更加团结的伊斯兰世界作出贡献。

此外，本次伊斯兰合作组织成员国外长理事会会议还通过决议，强烈谴责以色列对巴勒斯坦人民持续实施侵略，呼吁国际社会采取行动，保障巴勒斯坦人民的正当权利。

2011年叙利亚爆发内战。2012年8月，伊斯兰合作组织宣布停止叙利亚的成员国资格。

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