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美国麻疹感染病例升至222例 2人死亡

2025年03月09日09:17 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶3月7日电（记者谭晶晶）美国麻疹病例数近期持续上升。据美国疾病控制和预防中心公布的最新数据，截至6日，美国今年以来共报告222例麻疹确诊病例，其中38人住院治疗，2人死亡。

　　美国得克萨斯州麻疹疫情尤为严重。得州卫生服务部7日通报说，自今年1月下旬以来，得州南部平原地区暴发麻疹疫情，截至目前，共报告198例麻疹确诊病例，其中三分之二的患者接受住院治疗，1人死亡。死亡病例是一名未接种过麻疹疫苗的学龄儿童，没有已知的基础疾病。

　　得州卫生服务部表示，由于麻疹具有极强的传染性，预计疫情暴发地区及周边社区会出现更多感染病例。该机构正在与地方卫生部门合作，对疫情展开调查。

　　6日，美国新墨西哥州报告一例麻疹死亡病例，这是美国今年以来的第二例麻疹死亡病例。该州卫生部门表示，这名患者未接种过麻疹疫苗，去世前未就医，去世后经检测确诊感染麻疹病毒。目前，该州卫生部门仍在调查其具体死因。

　　麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病，主要经呼吸道飞沫传播和气溶胶传播。感染者在接触病毒后一到两周内会出现高烧、咳嗽、流涕、眼睛发红、流泪、皮疹等症状，病情严重时可引发肺炎等并发症，甚至导致死亡。美疾控中心表示，预防麻疹的最佳方法是接种两剂麻疹疫苗，该疫苗主要以麻疹、腮腺炎、风疹三联疫苗的形式接种。

(责编：崔译戈、张悦)

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