新华社北京3月8日电 国务院关税税则委员会8日发布公告称，经国务院批准，自2025年3月20日起，对原产于加拿大的部分进口商品加征关税。

加拿大政府宣布，自2024年10月1日起，对中国电动汽车加征100%关税；自2024年10月22日起，对中国钢铁和铝产品加征25%关税。加方单边加征关税的做法罔顾客观事实和世界贸易组织规则，是典型的贸易保护主义做法，构成对中方的歧视性措施，严重侵害中方的合法权益，破坏中加经贸关系。

根据《中华人民共和国关税法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，国务院关税税则委员会发布公告，自2025年3月20日起，对原产于加拿大的菜子油、油渣饼、豌豆加征100%关税；对原产于加拿大的水产品、猪肉加征25%关税。

中方敦促加方理性看待双边经贸合作，尊重客观事实，遵守世界贸易组织规则，立即纠正错误做法。

《 人民日报 》（ 2025年03月09日 03 版）

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