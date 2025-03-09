新华社北京3月8日电 题：对加反制！我国作出首例反歧视调查裁决坚决捍卫国家利益

新华社记者谢希瑶、申铖

商务部8日发布对加拿大反歧视调查裁决公告。经调查，作出肯定性裁决，依法对加部分商品采取加征关税的反歧视措施。这是我国首例反歧视调查，也是全球首例。

同日，国务院关税税则委员会发布公告称，自2025年3月20日起，对原产于加拿大的菜子油、油渣饼、豌豆加征100%关税；对原产于加拿大的水产品、猪肉加征25%关税。

“本次调查系中国首次运用反歧视调查工具对外国（地区）对华歧视做法进行调查并采取措施。近期，商务部依据法律授权，开创性使用新的调查工具，体现了采取一切必要手段维护国家利益和企业正当权益的决心。”中国国际投资促进会常务副会长周晓燕说。

调查缘何而起？相关法律授权何来？

加拿大政府宣布，自2024年10月1日起，对从中国进口的电动汽车加征100%关税；自2024年10月22日起，对从中国进口的钢铁和铝产品加征25%关税。此举严重损害了中国企业正当权益。对此，商务部依法运用对外贸易调查工具，首次依据《中华人民共和国对外贸易法》授权，于2024年9月26日对加拿大开启首例反歧视调查。

“加拿大盲目跟风美国，自己根本没有做调查研究，极其主观，极其恶意，肆无忌惮，是明显的歧视性禁止和限制措施，我们发起‘反歧视调查’就是要采取合规合法的措施来捍卫中国企业的正当权益。”商务部研究院对外贸易研究所所长梁明说。

周晓燕介绍，从国内法律来看，根据《中华人民共和国对外贸易法》相关规定，如其他国家或地区在贸易方面采取歧视性措施，可根据该法启动对外贸易调查，采取相应措施，促使相关国家或地区重新审视直至取消其贸易限制措施。

其中第七条规定，任何国家或者地区在贸易方面对中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的，中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者该地区采取相应的措施。

第三十六条规定，国务院对外贸易主管部门，为维护对外贸易秩序和执行上述规定，可自行或会同国务院其他有关部门发起相关调查。

第三十七条规定，启动对外贸易调查，由国务院对外贸易主管部门发布公告。调查可以采取书面问卷、召开听证会、实地调查、委托调查等方式进行。国务院对外贸易主管部门根据调查结果，提出调查报告或者作出处理裁定，并发布公告。

从国际规则来看，世贸组织基本原则主要有“非歧视性”“公平贸易”和“透明度”。加方此举严重违反世贸组织三个基本原则，公然挑衅国际贸易秩序。中方进行反歧视调查并采取相应措施既有国内法上的合法性，也有国际法上的正当性。

作为中国首例反歧视调查，详细的调查情况如何？

商务部8日发布的公告附件长达21页，详细介绍了本次调查的程序、被调查措施、被调查措施的歧视性分析、被调查措施的影响、反歧视措施建议、调查结论。

“有别于加方未经调查即对自华部分进口产品采取加征关税限制措施，商务部是通过充分调查得出结论。”周晓燕说，在本次调查中，商务部通过问卷调查、接收评论意见等方式，收集了加政府及政商界官方文件及相关材料，统计了受加措施影响3大类205个税号产品情况及海关数据，调查了国内产业、企业受影响情况，共5家商协会及165家国内企业参与调查并提交评论意见和答卷。

记者从商务部获悉，中方曾多次反对加方限制措施，加方不顾中方多次反对和劝阻，未经调查，对自华进口的相关电动车辆、钢铁和铝等产品采取歧视性限制措施，破坏双边经贸关系，扰乱正常贸易秩序。针对加方任意加征关税的行为，商务部宣布采取相应措施，最终对加部分进口产品实施加征关税的措施。

经调查，商务部认为，加方被调查措施在政策目标、程序设定、措施实施等方面存在明显歧视性，加方措施构成《中华人民共和国对外贸易法》第七条规定的情形。商务部新闻发言人表示，中方敦促加方立即纠正错误做法，取消限制措施，消除不利影响。

商务部发布公告当天，中国五矿化工进出口商会、中国汽车工业协会、中国机电产品进出口商会、中国有色金属工业协会、中国食品土畜进出口商会、中国钢铁工业协会等六大商协会随即发声，表示坚决支持商务部对加拿大反歧视调查裁定。

“通过此次调查，中国在贸易法领域建立起了反歧视调查制度，丰富了中国捍卫国家权益和维护产业利益的手段。”周晓燕说。

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