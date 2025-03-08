新华社首尔3月8日电（记者姬新龙）当地时间8日下午5时47分左右，被停职的韩国总统尹锡悦结束52天的拘留，从首尔拘留所获释，乘坐警护车辆返回汉南洞总统官邸。

尹锡悦去年12月14日遭国会弹劾后，又于今年1月15日涉嫌发动内乱罪被捕，成为韩国历史上首个在任期内遭逮捕的总统。关押期间，尹锡悦多次出席宪法法院弹劾案审理，还出席了首尔中央地方法院关于发动内乱案的审理程序。

3月7日，首尔中央地方法院决定接受尹锡悦方面的请求，取消对其拘留。大检察厅随后召开会议，最终决定不提出抗诉，执行法院裁定释放尹锡悦。但负责该案的检察厅紧急戒严特别调查本部对此持有异议，直到8日下午5时许才接受大检察厅的指示，并向首尔拘留所下达释放通知。

在拘留所内完成约30分钟的相关手续后，尹锡悦乘车来到拘留所门口，下车向守候多时的支持者挥手鞠躬致意，但没有发表讲话，随后登车前往汉南洞官邸。在由律师代为发表的声明中，尹锡悦感谢法院“展现出纠正违法行为的勇气与决心”，并向支持者及执政党领导层表达感激之情。

尹锡悦获释前后，首尔市内多地举行大规模集会，支持者与反对者鲜明对立。反对弹劾的一方欢呼庆祝，高喊“我们赢了”，支持弹劾的一方则愤怒表示“应当重新拘留”。

尹锡悦将在非羁押状态下继续接受宪法法院弹劾案等案件的审理。韩国法律界分析认为，法院取消拘留尹锡悦主要是基于对高级公职人员犯罪调查处（公调处）调查权争议和检方逾期起诉争议的判断，对于宪法法院弹劾案的审判不会产生太大影响。韩国各界预计，宪法法院将于本月中旬对总统弹劾案宣判。

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