新华社纽约/华盛顿3月7日电（记者刘亚南）美国白宫7日首次举办加密货币峰会。总统特朗普在峰会上表示，美国联邦政府将支持以比特币为代表的加密货币以及数字资产市场的发展。

大约30名政府高级官员、国会议员和企业高管参加此次活动。特朗普在会上表示，上届政府对整个加密货币行业的“战争”已经结束，他支持国会通过立法为加密货币和数字资产市场提供监管上的确定性。

特朗普6日签署行政令，设立战略比特币储备。特朗普表示，美国联邦政府今后将不会再出售所掌握的多达20万枚比特币。由于行政令没有要求政府从市场上重新买入加密货币，未达市场预期，加密货币价格7日延续近期颓势，比特币价格快速下跌至8.65万美元水平。

特朗普多年前曾是加密货币批评者，认为加密货币是“骗局”，但近年转变立场，开始推动相关监管松绑。去年，特朗普在竞选中宣称，要让美国成为世界的比特币超级大国和全球加密货币之都。

美国媒体报道，特朗普政策转变可能源于在去年美大选期间，加密货币投资者为其提供了巨额政治捐助，期待他上台后终结拜登政府对加密货币的限制政策。据《华尔街日报》报道，去年美国大选竞选活动中，加密货币行业通过超级政治行动委员会向支持加密货币的两党参众两院议员候选人提供超过1.3亿美元政治捐款。

特朗普重返白宫前夕还推出以自己名字命名的加密货币“特朗普币”，总市值一度超过100亿美元，但截至本月7日，其价格已由最高点下跌超过80%。

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