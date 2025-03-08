新华社日内瓦3月8日电（记者焦倩）“三八”国际妇女节来临之际，德国前总理默克尔7日在瑞士日内瓦世界贸易组织总部发表演讲，强调维护多边主义对促进国际合作及为女性赋能的重要性。

默克尔当天在题为“多边合作赋能女性”的演讲中说，多边贸易体系在实现全球经济稳定、促进国际贸易和推动开放公平市场方面发挥了关键作用。当前，多边合作面临挑战，与会者要对国际合作保持坚定信念。

默克尔还说，应建立规则和标准以确保女性平等获得经济机会。供应链多元化为女性提供了独特的机会，这尤其是在新兴和发展中经济体中得以体现。世贸组织等全球机构在推动多边主义助益女性方面扮演着重要角色。

世贸组织总干事伊维拉在开场致辞中指出，国际经济秩序当前面临“严峻挑战”。尽管多边贸易体系存在缺陷，但它在过去80年里促成了前所未有的繁荣和减贫成果。就此而言，世贸组织成员需要牢记相互合作与理解的重要性。

默克尔于2005年至2021年担任德国总理，是德国历史上首位女性总理。

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