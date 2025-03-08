新华社柏林3月7日电（记者王自强）德国《经济周刊》网站7日刊登经济学家德斯蒙德·拉赫曼题为《特朗普可能引发新的欧债危机》的文章。文章认为，种种迹象表明，美国新一届政府正在将欧洲、尤其是德国作为其贸易战下一个目标。欧洲决策者应该为贸易战做好准备。

美国日前威胁对来自欧盟的输美产品征收25%的关税。不过，美国政府或许应该考虑一下欧洲大陆的经济困境：德国经济正处于低迷中，而意大利和法国正努力解决较为严重的公共债务问题。或许到那时，美国政府就会意识到，关税政策——作为“美国优先”议程的一部分——可能引发欧洲的经济衰退和欧元区债务危机。

文章说，继钢铝关税之后，特朗普正考虑对汽车和医药产品征收关税，而这些产品中很大一部分由美国进口自德国。此外，美国还威胁对贸易伙伴征收“对等关税”，并将矛头指向与美国存在巨额贸易顺差的国家。2024年，德国对美国的贸易顺差有望达到创纪录的720亿美元。

文章说，在意大利和法国，公共债务与国内生产总值的比率目前高于2010年至2012年欧元区主权债务危机时的水平，难以走上可持续发展的道路。此外，德国经济下滑将导致这些国家的出口需求下降，从而加大其减轻债务负担的难度。

文章指出，美国金融系统严重依赖欧洲经济。欧元区经济衰退对美国股市而言可能是个坏消息，因为标准普尔500指数企业的利润大约有40%来自海外业务。美国新一届政府致力于推进“美国优先”贸易政策的时候，欧洲决策者应为贸易战做好准备。

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