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美“星舰”试飞解体原因为“能量事件”

2025年03月08日13:36 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶3月7日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司“星舰”火箭的第二级飞船在6日试飞中“快速意外解体”，该公司随后表示，飞船上升期间尾部出现“能量事件”，致数台“猛禽”发动机失灵，最终导致飞船失联、解体。

据太空探索技术公司介绍，“星舰”于美国中部时间6日17时30分许（北京时间7日7时30分许）从位于得克萨斯州博卡奇卡的基地发射升空，实施第八次试飞。两分多钟后，火箭第一级“超级重型”助推器和第二级飞船成功分离。发射后约7分钟，助推器返回发射场，被发射塔上的机械臂“夹住”。“星舰”第二级飞船继续按照预定轨道上升。在上升期间，“星舰”尾部出现“能量事件”，导致数台“猛禽”发动机失灵，随后飞船失去控制，“星舰”与地面团队的联系在其升空后约9分30秒之后中断。

太空探索技术公司表示，事故发生后，任务团队立即与美国联邦航空管理局、空中交通管制及其他安全部门协调，启动预先计划的应急响应措施。飞船解体后的碎片落入计划内的区域，碎片中不存在有毒物质，预计不会对海洋物种或水质产生重大影响。

该公司称，将配合美联邦航空管理局对事故进行彻底调查并采取纠正措施，以改进未来的“星舰”飞行测试。

据介绍，第八次试飞任务重点是继续尝试上次试飞未达到的目标，包括“星舰”在太空进行卫星部署模拟演练等。由于飞船解体，部分任务目标无法实现。

“星舰”火箭总长约120米，直径约9米，由两部分组成，第一级是长约70米的“超级重型”助推器，第二级是“星舰”飞船，两级均可重复使用。该火箭的设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球乃至火星。

(责编：苏缨翔、崔越)

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