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美月球着陆器“雅典娜”着陆时侧翻 任务提前结束

2025年03月08日13:28 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶3月7日电（记者谭晶晶）美国私营企业“直觉机器”公司7日表示，该公司研发的月球着陆器“雅典娜”6日在月球着陆时侧翻，导致电池耗尽后无法继续充电，任务已提前结束。

“直觉机器”公司说，“雅典娜”传回地球的图像显示，其在月球表面侧翻。结合太阳光角度、着陆器太阳能电池板的方向以及环境温度等因素，任务团队认为“雅典娜”无法充电，因此其任务已提前结束。着陆器在电池耗尽之前仍加速完成了几项科学任务，相关团队正在评估收集到的数据。该公司表示，“雅典娜”着陆区域有地形崎岖等不利条件，此次任务为未来探索相关区域提供了经验。

美国航天局7日发布的消息说，“雅典娜”着陆点距离预定目标位置超过400米。虽然着陆情况不及预期，但这是迄今最靠近月球南极点的着陆点。美航天局负责太空技术的副局长克莱顿·特纳表示，尽管此次任务没有实现预定目标，但为美国继续发展“月球商业运载服务计划”提供了参考。

“雅典娜”于2月26日搭乘美国太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭发射升空。着陆器携带了美航天局多种科技设备，包括钻探设备和质谱仪、激光反向反射器阵列等，原计划在任务期间测量月球土壤中可能存在的资源、测试通信技术等。

“雅典娜”是“直觉机器”公司发射的第二个月球着陆探测器，其着陆情形与该公司首个月球着陆器“奥德修斯”相似。去年2月22日，“奥德修斯”在月球着陆，但在降落到月面时侧翻，导致供电和通信能力受限，任务提前结束。

(责编：苏缨翔、崔越)

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