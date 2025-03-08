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特朗普：可能对加拿大奶制品和木材征收对等关税

2025年03月08日13:26 | 来源：新华网
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新华社华盛顿3月7日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普7日称，美国政府可能对从加拿大进口的奶制品和木材征收对等关税。

特朗普当天在白宫椭圆形办公室对媒体称，加拿大多年来一直在奶制品和木材关税上“占美国便宜”，这“不公平”。除非加拿大降低关税，否则美国将对其征收对等关税，相关措施可能当天或数日后就会出台。

特朗普于2月1日签署行政令，对进口自墨加两国的产品加征25%的关税。2月3日，特朗普宣布对两国加征关税措施暂缓30天实施，并继续进行谈判。根据这一决定，相关加征关税措施已于3月4日生效。3月6日，特朗普签署行政令调整对两国加征关税措施，对符合美墨加协定优惠条件的进口商品免征关税。

据美国全国广播公司报道，美国政府一名高级官员估算，从墨西哥进口到美国的商品中约一半符合豁免条件，从加拿大进口到美国的商品中约38%符合豁免条件。报道说，相关豁免政策将持续至4月2日，特朗普计划届时对来自多个国家的商品实施新一轮关税。

加拿大总理特鲁多日前表示，他预计与美国的贸易战将在“可预见的未来”持续下去。

(责编：苏缨翔、崔越)

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