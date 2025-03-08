新华社法兰克福3月7日电 综述｜德国财政政策“转变”刺激欧元对美元显著上升

新华社记者刘向

最近一周以来，欧元对美元汇率上涨约4.5%。专家表示，德国主要政党近日在组阁谈判中出人意料地推出数千亿欧元国防和基础设施建设财政支出计划，叠加美国加征关税利空美元，催生了欧元这一波涨势。

欧洲中央银行6日将欧元参考汇率定为1欧元兑换1.0796美元。此前一天，欧元对美元汇率上涨约1.5%至1比1.0789，创下四个月以来新高。彭博社报道，欧元强劲涨势刺激交易员押注未来几个月欧元可能进一步上涨10%。

德国“金融市场世界”网站报道，布兰迪全球投资管理公司投资组合经理杰克·麦金泰尔表示，欧元对美元汇率的短期目标是1比1.12，且可能进一步上涨至1比1.20附近。报道说，欧元已突破备受关注的200日移动均线。欧元收盘价如果稳定在这一水平之上，预示着欧元将进一步上涨。

欧元对美元飙升的主要原因之一是德国新政府可能推出财政扩张计划。德国联盟党和社会民主党（社民党）组阁谈判4日就支持国防和基础设施建设的相关财政支出计划达成一致。该计划包括：放宽德国《基本法》中规定的“债务刹车”机制，超过国内生产总值1%的国防开支将不受该机制限制；设立5000亿欧元特别基金，用于未来10年基础设施建设。

专家指出，德国财政政策的“重大变化”改变了市场预期，大量投资者涌入欧元市场。德国《斯图加特新闻》网站报道说，总体而言，欧盟范围内的国防和军备支出增加可能支撑欧元走强。

与此同时，美国加征关税则对美元汇率构成负面影响。德国黑森-图林根州立银行研究与咨询部门分析师认为，美国的关税政策正在拖累美元，并可能削弱其作为全球储备货币的地位。德国商业银行外汇专家安特耶·普雷夫克说，美国政府可能有意压低美元汇率，以帮助美国制造商和出口商。

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