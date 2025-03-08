【巴西】施若杰

3月5日，中国国务院总理李强在十四届全国人大三次会议上作政府工作报告。报告中给我印象最深刻的是“因地制宜发展新质生产力”“增进民生福祉”“为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业不懈奋斗”等内容。

政府工作报告提出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇调查失业率5.5%左右，城镇新增就业1200万人以上。这些目标既保障了国内经济社会稳定，也彰显中国将继续为世界经济的稳定作出重要贡献。正如报告提到的那样，2024年中国对全球经济增长的贡献率保持在30%左右。由此可见，中国依然是支撑世界经济复苏的“压舱石”‌。

值得注意的是，2025年是中国“十四五”规划收官之年。从这个意义上说，今年中国政府工作报告中提出的2025年经济和社会发展目标，一方面是用金钥匙完成“十四五”规划中提出的总体目标，同时结合国内外实际，为制定“十五五”规划奠定基础，从而使中国坚定、安全地朝着社会主义现代化建设和民族复兴的伟大目标迈进。

除了确定可实现的目标外，中国的五年规划和年度政府工作报告还展现出政府不仅可以擘画蓝图，更有能力实现和落实这些目标。这不仅需要对经济和社会发展情况进行科学掌握，还需要和人民日益增长的美好生活需要进行对接。这种能力除了使经济社会发展前景更加可预测，还增强了人们对国家发展的信心。

在国际形势风云变幻的背景下，中国这种立足科学研判、注重系统推进的发展模式，不仅增强了本国经济社会发展的可预期性，更为全球治理提供了“东方智慧”的实践样本‌。‌（作者为浙江外国语学院巴西研究中心主任、圣保罗大学政治学博士，编译：鲁扬）

(责编：刘洁妍、刘慧)