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在华外国人谈中国全国两会：从政府工作报告看中国如何布局“老有所养”

【日本】玄番登史江
2025年03月08日12:13 | 来源：人民网-国际频道
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2025年中国全国两会正在北京举行，我关注的是今年政府工作报告中有关养老的内容。

随着中国老龄化水平不断加深，老年群体的照护需求也在逐年增长。我从媒体上了解到，近年来中国各地行之有效的养老服务举措层出不穷，有的地方开设了面向老年人的食堂，有的地方构建了以社区为基础的居家养老护理保障体系等等。

如何积极应对人口老龄化，今年的政府工作报告中提出：“推进社区支持的居家养老，强化失能老年人照护，加大对老年助餐服务、康复辅助器具购置和租赁支持力度，扩大普惠养老服务，推动农村养老服务发展。”

日本作为较早进入老龄化社会的国家，日本民众对养老话题的关注度很高，日本政府也展开了一系列居家养老方面的帮扶措施和服务。久居中国，我觉得在居家养老方面，中国的社区等基层单位发挥了很大作用，从居委会到各级政府机构的联动机制做得比日本彻底，在政策的实施方面也更为高效。此外，对于是否引入养老护理机器人在内的科技新装备，中国也展现出积极的态度。

可见，中日两国在养老方面，既有共同点，也有差异性。老年人照护方面经验丰富的日本，和在实施举措方面充满速度感的中国，或许今后能够相互借鉴，展开进一步的交流与合作。

（作者系人民网外籍专家）

(责编：刘洁妍、刘慧)

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