新华社日内瓦3月7日电（记者石松）联合国国际劳动妇女节纪念活动暨北京世界妇女大会三十周年对话会7日在瑞士日内瓦万国宫举行。

联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅、联合国人权事务高级专员图尔克、联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘、联合国人权理事会副主席胡里奥等致辞，各国女性外交官、青年代表等约200人出席。

中国常驻日内瓦代表团受邀合办会议。中国代表在会上发言时说，中国将于今年下半年在北京再次召开全球妇女峰会，欢迎各方在三十年后再次聚首北京，践行真正的多边主义，以建设性对话与合作重燃对《北京宣言》的庄严承诺。

与会嘉宾一致肯定1995年北京世界妇女大会通过的《北京宣言》和《行动纲领》的里程碑意义，强调《北京宣言》通过三十年来在全球范围内催生积极变化，至今仍是最全面、最权威的全球妇女议程，呼吁各方继续团结合作，携手推进全球妇女事业。

2月24日，在日内瓦举行的联合国人权理事会第58届会议根据中国同有关国家共同提出的决议要求，成功举行了“纪念《北京宣言》和《行动纲领》三十周年”专题研讨会。

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