【美国】柯明可

“蜂蜜比醋更能吸引苍蝇。”这是英语中的一句知名谚语。我记得小时候，父母和老师都用这个说法教导我要友善，对他人好更有可能实现目标，而不是试图强迫他们服从或支持自己。在观看中共中央政治局委员、外交部长王毅今天在十四届全国人大三次会议期间举行的新闻发布会后，我的脑海中首先浮现的就是这句谚语。

美国政府在外交政策上采取了一种许多人可能认为与上述谚语相悖的做法。美国前总统西奥多·罗斯福曾使“轻声说话，手持大棒”这句谚语广为人知，但这似乎已被抛诸脑后。美方高调宣扬美国的要求，并迅速通过加征关税和其他措施来强行推行这些要求。像加拿大、墨西哥以及欧洲各国这样的长期盟友和邻国都发现自己可能处于美国政府这根“大棒”的不利一端。

这种做法伴随着比特朗普第一个任期更加强硬的“美国优先”政策。为了实现自己的目标，特朗普政府已经带领美国退出世界卫生组织并解散美国国际开发署（USAID）。这些举动表明美国几乎无意通过国际机构来谋求自身利益，而是宁愿依靠自身实力来实现目标，这是传统现实主义政治理论的典型例子。现在评判这种做法的有效性还为时过早，但我敢猜测，我儿时的老师们肯定会批评这种缺乏“蜂蜜”的做法。

相比之下，王毅反复提及相互尊重和合作共赢是中国外交政策的基石。这场外交主题的新闻发布会明确传递出一个信息，即中国尊重所有国家，并希望其他国家给予同样的尊重。王毅频繁提及全球南方以及支撑当前国际秩序的国际机构，明确表明中国视自己为国际社会的积极参与者，并且旨在通过与世界其他国家合作而非对抗来实现自身目标。

王毅在回答有关美国“美国优先”政策的问题时表示：“在中国看来，朋友应当是永远的，利益应当是共同的。”这一表述与西方“没有永远的朋友，只有永远的利益”的说法相反。王毅的陈述概括了当今中美两国外交政策的两种不同路径。美方采取“按我的规则行事，否则我就退出”的立场，在这种情况下，除非共同利益与其政府的利益完全一致，否则几乎没有谋求共同利益的余地。而按照中国所表明的做法，友谊至关重要，通过这种友谊可以携手追求共同目标，实现共同繁荣。

不同国家有不同的目标和意识形态，这是正常的，但一个重要的全球目标应该是尽管存在这些差异仍要建立友谊，并找到共同点以推进共同利益。从当时那个经常被教导“蜂蜜比醋更能吸引苍蝇”之益处的小男孩的角度来看，我希望友善和仁慈能够占上风。

（作者系人民网外籍专家）

(责编：苏缨翔、刘慧)