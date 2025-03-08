人民网内罗毕3月7日电 （记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：第四届“健康博拉，梅沙博拉”医疗营义诊周活动日前在坦桑尼亚桑给巴尔举行。中国（江苏）第34期援桑给巴尔医疗队、中国土木东非桑岛分公司积极为活动提供医疗技术、后勤保障支持。

应桑给巴尔梅沙博拉基金会的邀请，医疗队在温古贾南区克林加尼区医院为当地居民提供免费医疗服务，提升社区整体健康水平。

在为期四天的义诊中，来自江苏省淮安市第一人民医院的中国医疗队的专家们携手当地医务人员，提供了涵盖内科、外科、泌尿科、妇科、眼科、中医科、口腔科及耳鼻喉科等多个科别的全面诊疗服务，惠及当地群众5000余人。凭借精湛的医术和无私奉献精神，中国医生们赢得了当地居民的广泛赞誉，许多患者在接受治疗后纷纷表达感激之情。

“梅莎博拉基金会”向医疗队发来感谢证书。医疗队供图

除了中国医疗队的倾情付出，中国土木东非桑岛分公司承担了义诊现场土地平整和日常定期环境保障工作。由于活动期间人流密集、场地尘土较多，中企每日安排专人洒水降尘，为就诊群众和医护人员营造了清洁、舒适的医疗环境，展现了中资企业在当地的社会责任担当。

桑给巴尔第一夫人、梅沙博拉基金会创始人兼董事会主席玛丽娅姆·姆维尼女士对中国医疗队和企业表达诚挚感谢，表示此次合作为桑给巴尔居民带来了实实在在的健康福祉。

经过中企义务平整土地后的义诊现场。中国土木东非桑岛分公司供图

(责编：苏缨翔、刘慧)