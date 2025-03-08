人民网约翰内斯堡3月7日电 （刘畅）6日，中国银行约翰内斯堡分行（下称“约堡中行”）成功举办“话南非·中银荟”基建南非专场活动。中国驻南非大使馆经济商务公使衔参赞刘峪、南非基础设施局代理负责人马米特斯·马塞莫拉、中国银行约翰内斯堡分行行长张朝阳以及在南中资企业负责人等约70位企业代表出席，共同探讨中国企业在南非基础设施建设领域的合作前景和发展机遇。南非基础设施局隶属于南非公共工程和基础设施部，负责推动和协调全国的基础设施项目。

张朝阳行长致辞。人民网 刘畅摄

张朝阳行长在欢迎致辞中表示，2025年不仅是约堡中行成立25周年，也是中国银行在南非担任人民币清算银行10周年纪念。多年来，约堡中行依托中银集团全球化资源优势，充分发挥桥梁纽带作用，积极推动中南及中非经贸合作与交流。经过长期深耕细作，现已跻身南非外资银行前列，成为当地最具代表性的中资银行之一。作为非洲大陆首家人民币清算行，约堡中行构建的人民币清算网络现已覆盖非洲15个国家和地区，并在人民币国际化及创新业务领域不断取得突破，持续稳健发展。

刘峪公参致辞。人民网 刘畅摄

刘峪公参在致辞中表示，2024年中非合作论坛宣布了中非携手推进现代化“十大伙伴行动”，其中明确提出中方愿在非洲实施30个基础设施联通项目，携手推进高质量共建“一带一路”。这一战略举措不仅为中非双方在基础设施领域的合作提供了明确指引，也为推动南非基础设施建设和区域互联互通提供了良好契机。相信接下来会有越来越多的中国企业走进南非、投资南非、建设南非，让中南经贸合作更好惠及两国和两国人民。

麦克弗森部长通过视频表达对中南基建合作前景和未来了良好祝愿。中国银行约翰内斯堡分行供图

南非公共工程和基础设施部部长迪安·麦克弗森专程录制视频，对中南基建项目合作的前景和未来表达了良好祝愿。

马塞莫拉女士详细介绍了南非政府在基础设施建设方面的最新规划和社会公益项目。人民网 刘畅摄

马塞莫拉女士详细介绍了南非政府在基础设施建设方面的最新规划和社会公益项目。她表示，2024年，南非政府已优先规划了总价值超过1800亿兰特的12个大型基础设施项目，旨在进一步提升国家交通、能源及公共服务水平。ISA作为协调政府与项目间沟通的重要平台，将全力推动各项基础设施项目的落地实施，同时热情欢迎驻南中资企业的积极参与，共同为南非基础设施建设添砖加瓦。

约堡中行通过ISA向津通伽中学捐赠了10万兰特。人民网 刘畅摄

活动期间，约堡中行还通过ISA向南非津通伽中学捐赠了10万兰特，用于校园基础设施的优化和改建。约堡中行秉持“根植于斯，服务于斯”的经营理念，长期支持各类公益活动。此次捐赠充分体现了约堡中行为改善当地教育环境、提升贫困地区基础教育条件的社会责任和担当。

与会嘉宾合影。人民网 刘畅摄

(责编：苏缨翔、刘慧)