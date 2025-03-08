新华社北京3月8日电 特稿｜建设更美好世界——破解时代之问的中国担当

新华社记者赵嫣 张远

“中美经贸关系的本质是互利共赢”“中欧是相互成就的伙伴”“中国始终与全球南方同呼吸、共命运”，十四届全国人大三次会议的新闻发布会上，大会发言人多次就中国外交政策回答提问，阐明立场。

在当下加速演进的百年变局和动荡不安的国际形势中，世界格外关注“两会时间”里中国外交政策和对外关系的风向，期待这场“春天之约”为新时代中国与世界的更深度互动提供关键答案。

党的十八大以来，以习近平外交思想为根本遵循和行动指南，新时代中国特色大国外交阔步向前，在动荡世界里奋发有为，在百年变局中担当使命，服务民族复兴，推动人类进步，为建设更美好的世界坚毅前行。

命运与共 携手笃行大道

“作为世界主要大国领导人，我们应该不畏浮云遮望眼，秉持命运共同体意识，扛起历史责任，展现历史主动，推动历史进步。”2024年11月，二十国集团领导人里约峰会上，习近平主席的坚定话语赢得阵阵热烈掌声。世界也再次领略到“大国的样子”，感受到一个负责任大国的胸怀和担当。

十余年来，习近平主席足迹遍及五大洲数十个国家及主要国际和地区组织，接待众多国家元首和政府首脑，以多种形式同各国各界人士展开交往。在元首外交擘画引领下，中国坚持对话而不对抗、结伴而不结盟，促进大国关系总体稳定、均衡发展，携手周边国家建设友好共生的亚洲家园，持续扩大同发展中国家团结合作，走出了一条相互尊重、公平正义、合作共赢的国与国交往新路。

十余年来，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念深刻作答“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”的时代之问，为世界展现了和平、安全、繁荣、进步的光明前景。

十余年来，从亲诚惠容的周边外交理念到真实亲诚理念和正确义利观，从共同、综合、合作、可持续的全球安全观到平等、互鉴、对话、包容的文明观，中国特色大国外交理论与实践根深叶茂，生机盎然。

有登高望远的谋划，有脚踏实地的行动。同巴西宣布“携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体”，同塞尔维亚启动构建新时代中塞命运共同体，同非洲国家共筑新时代全天候中非命运共同体……构建人类命运共同体理念得到越来越多国家支持和响应，在双边、区域、全球及各领域层面持续推进，多次写入联大决议和多边文件，成为各方共襄盛举的宏伟事业。

白俄罗斯共产党中央委员会国际事务书记阿夫多宁说，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念致力于为各国创造“增长点和繁荣点”，为世界外交理论和实践带来“全新方法论”。在新加坡国立大学东亚研究所副所长陈刚看来，这一中国方案展现了一种“全新的全球外交视野”。

有深邃的思考，有真诚的交流。与法国总统马克龙在法国图尔马莱山口畅叙文明和美之道，续写“高山流水”佳话；向美国艾奥瓦州友人回赠新春贺卡，寄语中美人民“共同续写两国人民友好故事”；西安中国－中亚峰会上，引用“长安复携手，再顾重千金”的诗句，同中亚五国领导人续写千年友谊，开辟崭新未来；中非合作论坛北京峰会上，宣布中非携手推进现代化“十大伙伴行动”，绘就人类发展史上壮丽画卷……习近平主席以心相交、平等待人、重情尚义、真诚亲和的外交风格，绘就大国外交一幅幅经典“封面图”。

“富有远见”“亲和睿智”“有担当、有魄力”“珍视文明的价值”，这是外国政要、学者等各界人士眼中的习近平主席。精彩纷呈的中国元首外交，让世界看到一个拥有悠久历史和灿烂文明的东方大国走向民族复兴的自信与豪迈。

在英国国际关系顾问基思·贝内特的印象中，习近平主席的外交风格鲜明，深具魅力，“他待人亲和，交流自然融洽，能够同人们建立起真正的友谊”。

令《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫印象深刻的是，习近平主席访问哈萨克斯坦期间引经据典，包括引用哈萨克斯坦谚语阐释中国外交理念，“直抵每个哈萨克斯坦人心田，引发巨大共鸣”。在他看来，习近平主席的外交活动，传递着开放合作、平等互利、创新发展的中国理念，展现了大国外交风范。

立己达人 奏响共赢乐章

伊拉克瓦西特省底格里斯河畔，中国企业承建的伊拉克最大热电厂华事德电厂6台发电机组昼夜轰鸣，源源不断地输送电力。连年战乱让当地电力设施损毁严重，发电原料供应不足。这家电厂因地制宜使用原油、重油、天然气等多种原料稳定供电，守护万家灯火。

“中国最了解我们需要什么，了解世界需要什么。”伊拉克库尔德斯坦共产党总书记卡瓦·马哈茂德说，只有和平才能实现发展，而发展又能为和平提供坚实保障，中国领导人多次阐明这一观点，用切实行动推动世界和平与发展，在这个时代弥足珍贵。

从亚太到亚欧，从非洲到拉美，一个个合作发展的故事，一幕幕充满希望的图景，见证着中国和世界的相互交融、相互成就，也见证着中国外交立己达人、兼善天下的情怀。

“相互尊重、平等相处、和平发展、共同繁荣，才是人间正道”“只要是对全人类有益的事情，中国就应该义不容辞地做，并且做好”“在人类追求幸福的道路上，一个国家、一个民族都不能少”……在元首外交引领下，新时代中国提出并践行一系列重大倡议和主张，奏响共同发展的乐章，获得广泛国际认同。

同150多个国家携手共建“一带一路”，全力推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，共建“一带一路”已成为世界上范围最广、规模最大的国际合作平台，为推动实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化提供强大动能。

主动对接国际高标准经贸规则，持续扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，高水平实施《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)，搭建进博会、服贸会、消博会等国际经贸平台，持续缩减外资准入负面清单，不断优化入境免签政策……伴随中国持续坚定扩大高水平对外开放，越来越多国家分享中国机遇，共筑繁荣梦想。

“立己达人的思想始终包含在中国外交理念之中。”德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克说。土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢注意到，“合作共赢”始终是中国外交高频词，中国致力于“让所有合作伙伴共享发展之利”。

“中国开创的是‘未来之路’‘明天之路’。”阿塞拜疆南高加索政治学家俱乐部主任伊尔加尔·韦利扎德说，中国愿同各国分享自身发展机遇，共建“一带一路”就是鲜明例证。

中国持续推动全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议落地生根、开花结果。目前已有82个国家加入“全球发展倡议之友小组”，119个国家和国际组织支持全球安全倡议，第78届联大一致通过中方提出的决议设立文明对话国际日……坚持发展优先，深化安全保障，筑牢文明之基，中国的外交理念与政策始终符合绝大多数国家的共同愿望，始终顺应历史发展进步的客观规律。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长洛马诺夫说，中国发起的三大全球倡议从发展、安全、文明三个维度展望未来愿景，是中国为全人类作出的积极贡献。

柬埔寨金边皇家大学国际问题与公共政策研究所研究员通孟戴维表示，中国通过一系列全球倡议，携手各国建设一个持久和平安全、共同发展、共同繁荣的世界，为应对全球性挑战作出重要贡献。

同球共济 彰显大国担当

在今年年初发布的中国担任上海合作组织2024－2025年轮值主席国徽标上，主席国口号“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”以中俄英三种文字环状嵌入其中。从联合反恐演习到智库论坛，从职工技能大赛到青年交流营，上合的“中国时间”步履扎实，内容丰富，中国特色大国外交在多边舞台落笔新的章节。

当今世界，多极化加速演进，但暗流涌动，挑战重重。世界经济复苏乏力，单边主义、保护主义抬头，全球性危机和挑战层出不穷，全球治理处于十字路口。与此同时，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡，平等互利的多边合作和更具包容性的全球治理成为越来越多国家的共同愿景。

中国顺大势、行大道，践行真正的多边主义，积极参与全球治理，引领国际体系和秩序变革方向。秉持共商共建共享的全球治理观，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，旗帜鲜明反对“小院高墙”、保护主义、单边主义……中国为推动全球治理体系变革完善持续贡献智慧和力量。

坚定维护联合国权威和地位、坚定维护国际法治权威，在上合、金砖、亚太经合组织、二十国集团等多边机制中鲜明提出中国主张，积极参加联合国维和行动，携手国际社会应对气候变化挑战，为维护世界和平稳定注入更多正能量。

“新的国际秩序需要国际社会合作协商，践行真正的多边主义。”芬兰总统斯图布说，“在探索解决全世界共同难题、努力找到和平发展方案的进程中，中国将发挥巨大作用。”

中国外交学院副院长高飞表示，通过倡导和践行多边主义，中国积极推动国际社会团结合作，与各方共同完善和构建能够适应时代发展要求的国际秩序体系。“凡是有利于构建更加公正合理的国际体系和国际秩序的事，中国都愿意去做。”

澳大利亚昆士兰科技大学客座教授沃里克·鲍威尔认为，在多极秩序构建的过程中，中国外交理念和政策一以贯之、保持稳定，为充满不确定性的世界提供了宝贵的确定性。

在二十国集团等多边机制框架内为提高发展中国家代表性和发言权奔走，推动创设亚洲基础设施投资银行、新开发银行、丝路基金等多边金融机构，通过中非合作论坛、中拉论坛、中阿合作论坛等平台与全球南方国家共谋发展……中国与全球南方国家更加紧密地团结在一起，携手奔赴现代化，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

“中国无疑是全球南方国家的榜样。”肯尼亚国际问题专家斯蒂芬·恩代格瓦说，中国的外交理念和发展道路为全球南方国家提供了有益借鉴。厦门大学美籍教授潘维廉说，中国与全球南方国家互利共赢、共同发展，这对推动构建真正的多极秩序起到积极作用。

南非约翰内斯堡大学政治学与国际关系学教授西法曼德拉·宗迪说，中国为应对贫困、气候变化等全球性挑战提供公平而包容的解决方案，这是中国“同球共济”理念的意义，也同南非“乌班图”精神相契合。

“中国愿同各国一道，秉持‘同球共济’精神，坚持公平正义，维护世界和平稳定；坚持合作共赢，促进全球可持续发展；坚持包容互鉴，推动人类文明取得新进步。”习近平主席的话语，彰显新时代中国携手世界开创美好未来的坚定信念。

世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。中国愿与世界各国一道，以博大情怀关照人类命运，以宽广胸襟推动共同发展，践行友好合作，推动文明互鉴，共同构建人类命运共同体，为人类文明进步作出新的贡献。

(责编：岳弘彬、白宇)