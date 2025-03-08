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中国援桑医疗队参加义诊周活动

2025年03月08日10:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡3月7日电 （记者邹松）近日，中国（江苏）第34期援桑给巴尔医疗队在温古贾南区克林加尼区医院参与第四届“健康博拉，梅沙博拉”医疗营义诊周活动。本次活动旨在为当地居民提供免费医疗服务，帮助他们解决关键健康问题，提升社区整体健康水平。

耳鼻喉科李玉瑾副主任医师为当地学生检查。中国援桑医疗队供图

耳鼻喉科李玉瑾副主任医师为当地学生检查。中国援桑医疗队供图

在为期四天的义诊中，来自淮安市第一人民医院的中国医疗队的专家们携手当地医务人员，提供了涵盖内科、外科、泌尿科、妇科、眼科、中医科、口腔科及耳鼻喉科等多个科别的全面诊疗服务，受益当地群众人数达到5000余人。凭借精湛的医术和无私奉献精神，中国医生们赢得了当地居民的广泛赞誉，许多患者在接受治疗后纷纷表达感激之情。

此次医疗营不仅为桑给巴尔居民带来了急需的医疗援助，也进一步深化了中桑两国在卫生健康领域的合作。中国医疗队的积极参与，充分展现了中国对非洲国家医疗事业的长期支持，生动诠释了“中非命运共同体”的深厚情谊。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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